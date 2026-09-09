Sebastiani presenta Lynk & Co en el Nordeste: la nueva marca Premium con tecnología híbrida enchufable (PHEV) de origen sueco - chino con el sello de Volvo

El mercado automotor del NEA sumará un nuevo actor en el segmento de vehículos con tecnología híbrida enchufable (PHEV). La empresa anunció la llegada de Lynk & Co —marca nacida en Suecia y desarrollada por Geely Holding Group (propietario de Volvo, Lotus y otras marcas)—, con su sede central en Corrientes Capital como punto de unión para Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Hay hitos que cambian el pulso de un mercado, y lo que ocurre hoy en la región es uno de ellos. Sebastiani confirma el inicio de la preventa exclusiva de Lynk & Co, la marca global que está transformando la movilidad.

Ingeniería, tecnología y máxima seguridad con sello Volvo

Fundada en 2016 en Gotemburgo, Suecia, Lynk & Co nació como un proyecto global que combina ingeniería y diseño europeo con el respaldo industrial del mismo grupo propietario de Volvo, Lotus y otras marcas. Comparten directamente sus plataformas modulares, los más altos estándares escandinavos de seguridad y una avanzada mecánica híbrida enchufable (PHEV), la cual combina un eficiente motor a nafta turbo con un motor eléctrico de última generación.

Diseñada para un usuario hiperconectado y exigente, Lynk & Co llega a la Argentina con tres modelos:

Lynk & Co 01: El SUV que inauguró la experiencia de la marca, desarrollado sobre la plataforma modular CMA compartida directamente con el Volvo XC40.

Lynk & Co 06: El modelo compacto con dinámica de conducción más deportiva, concebido bajo las estrictas exigencias de rigidez y seguridad de matriz Volvo.

Lynk & Co 08: El flagship de la familia. Desarrollado sobre la arquitectura CMA Evo, es el gemelo técnico del Volvo XC70, ofreciendo confort, espacio y tecnología superior.

Todos los modelos cuentan con motorización híbrida enchufable (motor a nafta + motor eléctrico recargable), un alto nivel de equipamiento, máxima seguridad y calificación 5 estrellas en Euro NCAP.

¿Por qué se llama Lynk & Co?

El nombre Lynk & Co combina la tecnología, la interacción social y un concepto urbano en una sola propuesta:

Lynk: Viene de la palabra en inglés link (enlace). Representa la conectividad total, los vehículos interconectados con internet y la unión de las personas con la tecnología.

& Co: Es la abreviatura tradicional de Company (“compañía” o empresa), simbolizando la comunidad y la conexión entre la gente. Sus creadores lo agregaron para darle a la marca un aire moderno, sofisticado, urbano y de estilo de vida.

Máximo respaldo y garantía oficial

Para brindar total tranquilidad al usuario en esta nueva era electrificada, los tres modelos cuentan con un esquema de garantía superior:

Garantía del Vehículo: 5 años o 150.000 km.

Garantía HV Powertrain (Componentes Eléctricos): 8 años o 200.000 km.

Además de la comercialización de los vehículos, Sebastiani brindará un servicio de postventa para Lynk & Co en la región, con servicio técnico especializado y disponibilidad de repuestos. De esta manera, los clientes contarán con atención y respaldo local después de la compra y durante toda la vida útil del vehículo.

Un hub estratégico en Corrientes Capital para conectar el Nordeste

Como parte de este lanzamiento, Sebastiani establecerá en Av. Independencia 4105 (Corrientes Capital) la base operativa y comercial de la marca, concebida como un núcleo de unión estratégica que brindará cobertura integral a clientes de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

“En Sebastiani trabajamos con una visión clara: impulsar la llegada al NEA de las marcas más innovadoras del mundo. Elegimos Corrientes Capital como punto neurálgico para articular la presencia de la marca en todo el Nordeste, uniendo décadas de trayectoria con la movilidad más avanzada del mercado global”, sostiene desde la dirección de la empresa.

Canales Oficiales de Atención y Reservas

Sitio web oficial: www.lynkcosebastiani.com

Email: consultas@lynkcosebastiani.com.ar

Instagram: @lynkcosebastiani

WhatsApp: +54 9 3795 56-0893

Showroom Central: Av. Independencia 4105, Corrientes Capital.