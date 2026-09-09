Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante dos días en Corrientes

Luego de semanas sin lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Corrientes. A partir de este jueves a la madrugada en el noreste de la provincia podrían producirse lluvias con un 70% de probabilidad. El aviso se extiende a todo el territorio para el viernes.

Con fenómenos que comenzarán a afectar a distintas zonas de la provincia durante la madrugada de este jueves. El aviso alcanza a Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar. También están incluidos Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

Alerta para el jueves y viernes. Fuente: SMN

Para el viernes, en tanto, la alerta se extenderá a todo el territorio correntino con una probabilidad del 70 al 100% de probabilidad durante la madrugada y la mañana. Los vientos ingresarán por el sur y podrían alcanzar rafagas de 42 a 50 kilómetros por hora.

Qué se espera con la alerta amarilla

De acuerdo con el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por intensas precipitaciones en períodos cortos, granizo aislado y ráfagas fuertes.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual.

La alerta amarilla implica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes o interrupciones momentáneas en las actividades habituales, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico.