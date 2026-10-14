Diputados dio media sanción a la Ley de Prevención de la Sífilis e instó a Nación a reparar puentes sobre la Ruta 12

La Cámara de Diputados de Corrientes, en el marco de la sesión ordinaria N° 17 presidida por Eduardo Tassano, otorgó media sanción al proyecto de ley que crea la Campaña Provincial Permanente de Concientización, Prevención y Control de la Sífilis.

La iniciativa, impulsada por la diputada Valeria Pavón, busca reducir el impacto de la enfermedad adquirida y congénita en la provincia a través del diagnóstico precoz y el acceso libre a testeos.

Asimismo, el cuerpo legislativo aprobó una resolución declarativa que solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, la construcción, reparación y adecuación urgente de cinco estructuras de paso situadas sobre la Ruta Nacional N° 12, afectadas por el impacto de las precipitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño.

Estrategia sanitaria contra las infecciones de transmisión sexual

El proyecto de ley girado al Senado contempla el acceso no arancelado, confidencial y oportuno a test rápidos y análisis serológicos, priorizando la pesquisa en personas gestantes para erradicar la sífilis congénita.

Al fundamentar la propuesta, la diputada Valeria Pavón remarcó la importancia de consolidar la iniciativa como política pública: "Básicamente es la lucha contra la Sífilis acá en la provincia de Corrientes, y quiero también destacar el trabajo que está haciendo la provincia, el gobierno provincial, no solamente en la prevención, sino también en la concientización, está distribuyendo los profilácticos y también están haciendo testeos gratuitos que es muy importante para todos. Este proyecto igual busca consolidar esta permanencia como una política pública y también hacer énfasis y foco en la sífilis congénita y también sacar un poco el estigma social que tienen las ITS en todo el territorio".

La legisladora precisó además que la norma no modifica los contenidos fijados por la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), sino que actúa como una herramienta técnica complementaria en el ámbito de la salud comunitaria.

Reclamo a Vialidad Nacional por infraestructura en la Ruta 12

En materia de infraestructura, la Cámara aprobó la resolución promovida por la diputada Sofía Brambilla, que insta a la Nación a intervenir de manera prioritaria en los cruces de la Ruta Nacional 12 sobre los arroyos Santa María, Baí, Santa Lucía, Santa Isabel y el Canal Berón de Astrada.

Brambilla recordó que el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) solicitó en septiembre a Vialidad Nacional la pronta ejecución de las obras con viabilidad hidráulica y ambiental otorgada, a raíz de los antecedentes de erosión e inundación entre Itatí e Ituzaingó.

Por su parte, el diputado Norberto Ast advirtió sobre la fragilidad del terreno ante el escurrimiento de las aguas acumuladas en los campos correntinos: "La particularidad está sobre el arroyo Santa María, lugar donde emerge mucha agua. En su momento tuvo un problema serio y está desbordado. Lo pudimos ver el lunes por la tarde. También el Santa Lucía estuvo colapsado", dijo.

"Por lo tanto, de seguir creciendo el río, el escurrimiento del agua de los campos de Corrientes por estos puentes se van a ver agravados. Así que consideramos por demás importante el tratamiento de esto para que se tome razón de ello y de alguna manera a través de los equipos técnicos de Vialidad Nacional estén en el lugar y trabajar sobre el hecho de mantener los barrancos para que no se siga socavando sobre todo la estructura de estos puentes", agregó.