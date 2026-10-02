Juan Pablo Valdés: "Queremos un financiamiento de US$ 50 millones para el nuevo puerto de El Sombrero"

En medio de la gira institucional que encabeza junto a otros 12 mandatarios provinciales por Francia, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, desplegó una agenda enfocada en la captación de inversiones para el desarrollo de infraestructura estratégica y el fortalecimiento del perfil exportador correntino.

El jefe del Ejecutivo provincial precisó las prioridades técnicas del viaje, analizó la relación política con la gestión del presidente Javier Milei y expuso la posición del radicalismo de cara al escenario legislativo y electoral.

El proyecto logístico del puerto de El Sombrero

Uno de los ejes centrales de la presentación correntina ante inversores europeos reside en la búsqueda de financiamiento internacional para la modernización del sistema portuario provincial, puntualmente en la localidad de El Sombrero.

"Buscamos darle a este nuevo puerto de Corrientes una infraestructura moderna. Hoy el puerto tiene mucha actividad: por allí sale litio, harina de hueso y producción forestal. Pero tiene muchos años y empieza a quedar complicado. Vamos a tener diferentes presentaciones para buscar financiamiento para este proyecto, que necesita cerca de US$ 50 millones", explicó Valdés en una entrevista brindada a Clarín.

Asimismo, el mandatario destacó que la iniciativa apunta a consolidar un hub logístico estratégico en el Mercosur aprovechando la posición geográfica de la provincia: "Corrientes es la única provincia que limita con tres países y necesitamos conectividad. Aspiramos a hacer un hub logístico que conecte a la Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay".

Producción, equilíbrio fiscal y diferencias con el Gobierno nacional

Respecto al perfil productivo que la provincia promueve en los foros internacionales, el gobernador remarcó el potencial de la foresto-industria, la ganadería, el arroz, la yerba mate y el sector energético como motores de generación de empleo genuino.

Al ser consultado sobre el vínculo político con la administración central y la identidad de la gestión provincial, Valdés ratificó su pertenencia partidaria y diferenció los consensos fiscales de las discrepancias doctrinarias: "Somos radicales. Somos muy territoriales. Coincidimos en el equilibrio fiscal, en reducir el déficit, en cuidar los ingresos y en cuidar el Estado. Pero obviamente también hay diferencias notorias. Como provincia entendemos que nos sigue faltando obra pública. También creemos profundamente en la educación pública y gratuita".

Debate electoral, PASO y el Presupuesto

En el plano político institucional, el gobernador correntino sentó posición sobre la discusión en torno a la reforma del sistema electoral y el debate presupuestario que se avecina en el Congreso de la Nación.

"Puntualmente, entiendo que las PASO no se tienen que hacer. Es una elección que deberíamos eliminar. Deberían ser los partidos políticos quienes encuentren los caminos para resolver sus internas y no trasladar ese costo a la Argentina", aseveró sobre las elecciones primarias.

Finalmente, de cara a la negociación del Presupuesto, Valdés insistió en la necesidad de contar con respaldo nacional para infraestructura básica.

"Queremos que se entienda que la Nación tiene que acompañarnos más y respaldar algunas inversiones que son acotadas, pero cruciales para el desarrollo. El radicalismo debe construir una propuesta de futuro clara y profundamente federal", señaló.