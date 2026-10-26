Juan Pablo Valdés presentó “Primeros Latidos”, un programa integral para embarazadas y recién nacidos

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este lunes la presentación oficial de “Primeros Latidos”, un programa de salud pública destinado a fortalecer el seguimiento sanitario de las mujeres embarazadas sin obra social y acompañar a los recién nacidos durante sus primeros seis meses de vida.

La propuesta combina la cobertura médica obligatoria con un subsidio económico directo y el uso de herramientas tecnológicas para la detección temprana de complicaciones.

Durante el acto de lanzamiento, el mandatario destacó el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Modernización e Innovación (IMI) y la Municipalidad de Corrientes.

"Lo que buscamos con este programa es que las madres correntinas y los futuros correntinos tengan un mejor sistema de salud, estén más acompañados y mejor cuidados", enfatizó Valdés.

La medida establece la entrega de una tarjeta magnética con un monto mensual no acumulable de $100.000, orientado de forma exclusiva a la compra de alimentos de primera necesidad, leche, pañales y medicamentos recetados en comercios y farmacias adheridas.

Para acceder y mantener el beneficio, las gestantes deberán inscribirse en el centro de salud de su barrio y acreditar el cumplimiento estricto de la chequera de controles médicos mensuales.

Esquema de controles, salud fetal y digitalización con el sistema SEGEM

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, resaltó la trascendencia social del proyecto al señalar que será de alcance provincial. "Tiene que ver con controlar estrictamente a nuestras embarazadas y será extensivo para todas las mujeres de la provincia de Corrientes que carezcan de obra social", dijo.

El programa fija un protocolo médico por trimestres que contempla ecografías, análisis de laboratorio y vacunación de calendario, previniendo patologías como hipertensión, diabetes gestacional e infecciones.

Al respecto, la referente técnica del programa, Adela Saade, precisó que el Hospital Materno Neonatal dispone de un equipo de salud fetal capacitado para realizar derivaciones complejas en casos de malformaciones o embarazos de alto riesgo.

En el plano tecnológico, el titular del IMI, Juan Francisco Bosco, presentó el SEGEM (Sistema de Seguimiento de Embarazadas), una plataforma digital que unifica los registros de los CAPS provinciales y los SAPS municipales.

"Con el seguimiento activo, cuando los equipos llaman y gestionan turnos, 8 de cada 10 embarazadas tienen sus controles al día", concluyó el funcionario al resaltar el impacto de la herramienta digital.