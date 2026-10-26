El peronismo volvió a imponerse en las elecciones estudiantiles de la Facultad de Humanidades de la Unne

En el marco del proceso eleccionario universitario, el Frente Universitario Popular (FUP) ratificó su hegemonía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). La agrupación se impuso por una diferencia superior a los 500 sufragios sobre la Franja Morada, espacio referenciado en la Unión Cívica Radical (UCR), en una contienda de la que también participó la CEPA.

El escrutinio definitivo arrojó un total de 853 votos para la lista ganadora contra 353 apoyos de la nómina radical. Con este resultado, el FUP consolidó su línea de conducción ininterrumpida al frente de la unidad académica —mandato que ejerce desde 2022, habiéndose impuesto previamente en los comicios de 2018 y 2019—.

En lo concerniente a la representatividad en los órganos de co-gobierno, la contundencia de las urnas le otorgó al FUP cuatro bancas dentro del Consejo Directivo, mientras que la Franja Morada obtuvo la representación restante de un único consejero.

Autoridades electas y posicionamiento político

A partir de los resultados convalidados por la junta electoral, la conducción ejecutiva del Centro de Estudiantes de Humanidades quedará encabezada por Marino Navarro en la presidencia y Priscilla Anabella López en la secretaría general. Por su parte, el cuerpo de consejeros directivos del estamento estudiantil estará conformado por Oriana Sánchez, Daiana Jara, Karen Fuentes y Bianca Gómez.

Desde la agrupación triunfadora señalaron que la campaña estuvo signada por la discusión sobre la realidad universitaria nacional y provincial. En ese sentido, contrapusieron su plataforma de defensa de la educación pública frente a la postura de la Franja Morada, alineada con la gestión del gobierno nacional encabezado por Javier Milei y los ejecutivos provinciales.