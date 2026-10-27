Acumularon vacantes y de un concurso elevaron tres ternas para ocupar cargos de jueces

En una sorpresiva decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación acumuló tres vacantes de jueces federales en Corrientes y de un concurso nominó tres ternas con candidatos para cubrir los cargos.

El Concurso 472 del Consejo de la Magistratura de la Nación se abrió luego de que en junio de 2021 se jubilara la jueza Lucrecia Rojas de Badaró, que integraba el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

A pesar de esa vacante, siguieron en carrera los jueces titulares Víctor Antonio Alonso y Fermín Ceroleni.

En diciembre pasado se retiró Alonso y en diciembre próximo deja su lugar en ese estrado el juez Ceroleni para acogerse, también, a la jubilación.

De ese modo y con más de cinco años transcurridos desde que la vacante de Badaró permanecía durmiendo en los escritorios del Consejo de la Magistratura, este mes el organismo en una votación dividida decidió acumular las tres vacantes.

Eso significó que el proceso de selección destinado a un solo cargo se partiera en tres y en las últimas horas fueron elevadas al Poder Ejecutivo dela Nación tres ternas con los nombres de candidatos y candidatas a magistrados del Tribunal.

LOS NOMBRES

De acuerdo con la información oficial, los candidatos de las tres ternas son:

Francisco Rondán, Daniel Leonardo Insaurralde y Viviana Gladys Cukla.

Guillermo Omar Caballero, Jorge Gustavo Dahlgren y Estefanía Acosta.

Marcelo Ramón Fleitas, Hugo Federico Mezzena y Hernán Mariano Da Vila.

Y la lista complementaria la integran el juez del tribunal provincial Ariel Ascona y el defensor oficial de la órbita federal Javier Carnevali.

Estefanía Acosta actualmente es la secretaria del Tribunal. Daniel Insaurralde es juez de garantías de Paso de los Libres, mientras que Cukla es jueza de un tribunal provincial en Misiones.

Caballero es juez de Instrucción en Formosa, Dalhgren es fiscal en Chaco y docente en la Universidad Nacional del Nordeste, y Fleitas, juez de Cámara en Paso de los Libres.

Mezzena en tanto, es funcionario de la justicia federal de Salta y Da Vila es un abogado penalista de trayectoria académica que actualmente se desempeña en ARCA.

CÓMO SIGUE EL TRÁMITE

Estas ternas fueron aprobadas por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura y fueron elevadas para la consideración del plenario, que sesionará en fecha a determinar.

Una vez que de su visto bueno el conjunto de consejeros presididos por el también presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, las nóminas serán elevadas al Poder Ejecutivo de la Nación.

Y posteriormente será Javier Milei el responsable de tomar de cada lista un candidato para cada cargo y proponerlo al Senado de la Nación, que mediante la Comisión de Acuerdos deberá abrir procesos para las aprobaciones de los pliegos.

Esto es, entre otros requisitos, que los candidatos elegidos atraviesen una instancia de oposición con audiencias públicas, tras lo cual los pliegos pasan al recinto y deben ser votados por mayoría.