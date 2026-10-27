Doble jornada con testigos para avanzar en el juicio por Loan

Mientras se aguardan definiciones sobre testigos de alto perfil, este miércoles reinicia con nuevos testimonios el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña.

Serán dos audiencias esta semana en el marco de la decisión tomada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que determinó que hasta el 1 de diciembre -fecha en la que deja su cargo el juez Fermín Ceroleni- el debate se concretará los días miércoles y jueves.

Así es que a partir de las 9 fueron citados a declarar siete testigos.

Se llevan concretadas 37 audiencias en este debate, que tiene 17 imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño pero también por las sospechas firmes de entorpecimiento y estafa en el marco del caso de la localidad correntina de 9 de Julio.

TESTIGOS

Este miércoles deberán presentarse ante el tribunal:

Rocío Clotilde Ayala

Edgar Rolando Maldonado

Darío esteban Canteros

Yoana Marisel Parra

Matías Cardozo

Jesús Agustín Fernández

Fernando Rafael Alianza

DECLARACIONES DEL JUEVES

Asimismo, el jueves están citados a la sala de audiencias del Escuadrín 48 de Gendarmería:

Ramón José Roldán

Ramón Gabriel González

Víctor Andrés Insaurralde

Rubén Darío González

Ricardo Ramón Romero

Eduardo Villarrreal

María Paola Vanesa Sotomayor

DE ALTO PERFIL

Por otra parte, los magistrados en la última audiencia de la semana pasada indicaron que se está a lo solicitado de los abogados defensores que aún pretenden que declare en este juicio el exrepresentante de Laudelina Peña, José Alejandro Fernández Codazzi.

Se trata del abogado que la convenció de hablar de un accidente en el que Loan habría muerto y que trajo a la tía del niño desde 9 de Julio a la ciudad de Corrientes para que declare eso en la madrugada ante el fiscal Gustavo Robineau.

De su testimonio había desistido quien lo propuso, la actual defensora de Laudelina, Mónica Chirivín, pero otros letrados pretenden que se lo tenga en cuenta, como el patrocinante de Bernardino Antonio Benítez, Enzo Di Tella.

Y asimismo, el periodista Alejandro Pueblas, cuyo testimonio había sido requerido por la defensa de Carlos Pérez y Victoria Caillava, los abogados Tito González y Agostina Furlán, pero que también desistieron de convocarlo. Sin embago, un conjunto de defensores -especialmente de los supuestos integrantes de la fundación Dupuy- pretenden que el comunicador venga a prestar declaración a Corrientes.