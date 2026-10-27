Juan Pablo Valdés encabezó el acto por el 145° aniversario de Sauce y ratificó obras viales y energéticas

La localidad de Sauce celebró este martes su 145° aniversario fundacional con un acto central y un desfile cívico-militar presididos por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el intendente municipal Carlos Romano.

En el marco de los festejos, el titular del Ejecutivo provincial repasó el paquete de inversiones públicas dirigidas a la zona sur de la provincia, priorizando el fortalecimiento de la infraestructura vial, el sistema energético y la red de conectividad digital.

Durante su alocución en la plaza San Martín, Valdés enfatizó la necesidad de mantener el financiamiento en obras estructurales para acompañar el perfil productivo del departamento.

"Tenemos aquí en Sauce las mejores tierras de Corrientes y, en esta corriente productiva que nosotros tanto queremos, tenemos que seguir apostando a las inversiones que sean determinantes", dijo.

En materia de conectividad terrestre, el gobernador confirmó la continuidad de las tareas de repavimentación sobre la Ruta Provincial 126, calificada como estratégica para el transporte de la producción agropecuaria.

Paralelamente, anunció la elaboración del proyecto ejecutivo para la intervención de la Ruta Provincial 23, en el tramo que une Sauce con Guayquiraró, con el fin de optimizar el flujo vehicular en el límite con la provincia de Entre Ríos.

Inversión tecnológica, desarrollo local y ceremonia oficial

En el área de infraestructura tecnológica, el mandatario provincial ponderó la finalización del Anillo Sur de fibra óptica, obra que permitió dotar a la comuna de un servicio de internet de alta velocidad para potenciar las actividades comunitarias, comerciales e institucionales.

Por su parte, el intendente Carlos Romano valoró la presencia de la comitiva provincial al señalar que la fecha permite "recordar a hombres y mujeres que habitaron y forjaron esta comunidad", resaltando además la trascendencia de las obras viales rurales ejecutadas en forma conjunta con la Provincia.

La jornada conmemorativa incluyó el ingreso de la imagen procesional de Nuestra Señora del Carmen, patrona del pueblo, la invocación religiosa pronunciada por el párroco José Ortiz y los sones del Himno Nacional interpretados por la Banda Militar “Fuerte Sancti Spiritus” de la ciudad de Mercedes.

Estuvieron presentes en los actos los ministros de la Secretaría General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli; de Desarrollo Social, José Irigoyen; de Hacienda, Héctor Grachot; y de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard.

Las actividades finalizaron con el habitual desfile de agrupaciones tradicionalistas, instituciones escolares y fuerzas de seguridad.