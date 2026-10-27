Javier Milei en Corrientes: la entrada para el Congreso de Economía costará 80 mil pesos

El Club de la Libertad dio a conocer los detalles organizativos y los aranceles de acceso para el 13° Congreso de Economía Regional, encuentro que contará con la presencia estelar del presidente de la Nación, Javier Milei.

La institución organizadora confirmó que el valor de la entrada general para presenciar las disertaciones de la jornada fijada para el jueves 26 de noviembre de 2026 asciende a 80 mil pesos.

El congreso se llevará a cabo de manera presencial en el complejo Espacio Andes, ubicado en la capital correntina, en el horario de 8:30 a 20:00.

Las autoridades de la entidad aclararon que las conferencias no se transmitirán por vías virtuales o plataformas de streaming, siendo únicamente accesibles para el público asistente en el salón de convenciones. Para comprar los tickets, se puede ingresar a bit.ly/congresoregional13

La edición de este año se desarrollará bajo el lema "Los desafíos de la transformación económica" y convocará a más de 30 expositores —entre economistas, académicos, empresarios y referentes políticos locales, nacionales e internacionales— que participarán mediante modalidades presenciales y videoconferencias.

Modalidades de acceso y programa de medias becas

El valor del pase general incluye el ingreso al recinto principal y la emisión del certificado digital de asistencia correspondiente. Asimismo, la grilla de conferencistas integrará a funcionarios de los ejecutivos provinciales y dirigentes del Nordeste Argentino (NEA).

Con el propósito de garantizar la concurrencia de la comunidad educativa, la organización dispuso un cupo de medias becas destinadas a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario.

Bajo esta modalidad, los alumnos abonarán un arancel diferencial de 40.000 pesos. Quienes opten por este beneficio y requieran el certificado de asistencia digital deberán abonar un costo adicional optativo de 5.000 pesos.

Para postularse al descuento, los estudiantes deberán tramitar la solicitud formal enviando sus datos personales (nombre completo y teléfono de contacto) a la casilla de correo electrónico institucional (elclubdelalibertad@gmail.com), consignando el asunto "Media beca 13CER".