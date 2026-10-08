Capacitaron en RCP y primeros auxilios al personal de la Cámara de Diputados de Corrientes

Personal de la Cámara de Diputados de Corrientes participó de una jornada intensiva de capacitación en primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), dictada por profesionales de la Filial Corrientes de la Cruz Roja Argentina.

La actividad se desarrolló en coincidencia con el Día del Corazón y fue impulsada por la presidencia de la institución parlamentaria, a cargo de Eduardo Tassano.

La iniciativa se concretó en el marco de la Ley Provincial Nº 6.756, norma que creó el programa provincial de capacitación en la materia con el objetivo de dotar al personal de herramientas técnicas para actuar ante situaciones de riesgo en la vía pública o en ámbitos laborales.

Reconocimiento de emergencias y protocolo de llamados

Durante el encuentro, la instructora de la Cruz Roja Sol Ramírez abordó los protocolos de actuación inicial, remarcando la diferenciación técnica entre una urgencia y una emergencia médica.

En ese contexto, se repasaron las líneas de contacto directo ante eventualidades: 107 (Servicio de Ambulancia del sistema público), 100 (Bomberos), 101 (Policía), 911 (Central de Emergencias) y 140 (Asistencia en Ruta).

La formación incluyó pautas para la identificación de escenarios seguros, la evaluación del nivel de conciencia de la víctima y la comunicación precisa de datos ante la solicitud de auxilio médico.

Primeros auxilios y maniobras de RCP

En el desarrollo del taller, los asistentes ejercitaron procedimientos frente a accidentes de tránsito, contención de hemorragias, lesiones oculares, quemaduras, cuadros de deshidratación, desmayos, convulsiones y traumatismos diversos.

En el tramo final de la jornada, las prácticas se centraron en las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) aplicables a lactantes, niños y adultos, sumado al manejo correcto de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA).

Al término de la actividad, la delegación de agentes parlamentarios —encabezada por la prosecretaria Marta Inés Rachmanko— expresó su reconocimiento al equipo de voluntarios de la Cruz Roja por el desarrollo del módulo instructivo.