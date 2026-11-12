Diego Santilli destacó la inversión tecnológica de Corrientes ante la emergencia hídrica

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, destacó la articulación operativa entre la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y los equipos técnicos del Gobierno de Corrientes, poniendo en valor la inversión provincial en equipamiento e infraestructura preventiva para afrontar las contingencias climáticas.

El funcionario nacional arribó a la capital correntina acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siendo recibidos por el gobernador Juan Pablo Valdés.

La comitiva recorrió las instalaciones del Comando Operativo de Emergencias (COE), ubicadas en el Parque Tecnológico sobre la Ruta Nacional N° 12.

"Es muy importante ver cómo se integró la Agencia Federal de Emergencias con la provincia de Corrientes; el trabajo conjunto que están haciendo y la tecnología en la que ha invertido la provincia y el gobernador Valdés es muy importante", subrayó Diego Santilli tras supervisar el funcionamiento del organismo.

Prevención territorial y agenda de trabajo bilateral

El jefe de Gabinete remarcó la utilidad de las herramientas de anticipación frente a los eventos severos: "Todo esto es para que ante las inclemencias climáticas que son durísimas y difíciles, por lo menos, poder prever, poder trabajar en territorio antes, poder tratar de resolver situaciones que de otra manera te encontrás con el conflicto".

Además, Santilli valoró las intervenciones de infraestructura desplegadas en el distrito y el diálogo institucional mantenido durante la jornada.

"Está haciendo muchas obras también adicionales la provincia para canalización, para evacuación de agua y la verdad que fue una muy buena reunión y obviamente hablamos mucho de la agenda general que tenemos con la provincia", precisó.

Por su parte, Karina Milei felicitó a la gestión de Juan Pablo Valdés por las medidas implementadas ante el impacto del fenómeno de El Niño, destacando el interés del Gobierno nacional en los avances locales en materia de obras hídricas, asistencia social e incorporación tecnológica.

Tecnología satelital y sistema de alerta temprana en el COE

Desde el centro de operaciones emplazado en el Parque Tecnológico, el COE realiza el seguimiento permanente de las crecidas fluviales, inundaciones, temperaturas extremas, infraestructura crítica y focos de calor detectados mediante imágenes satelitales.

El equipamiento técnico permite proyectar escenarios meteorológicos e hidrológicos con entre siete y diez días de antelación. Para ello, el organismo cuenta con las siguientes capacidades operativas: