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Plus de Refuerzo en Corrientes: así es el cronograma de pago para estatales

Incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Por El Litoral

Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 12:28

El Gobierno de Corrientes comenzará este lunes 16 el pago del Plus de Refuerzo de noviembre para los agentes de la administración pública provincial. El cronograma incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados, según la terminación del DNI.

Cronograma

  • Lunes 16: documentos terminados en 0 y 1.
  • Martes 17: documentos terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 18: documentos terminados en 4 y 5.
  • Jueves 19: documentos terminados en 6 y 7.
  • Viernes 20: documentos terminados en 8 y 9.

Según explicaron, los empleados que cobren el lunes 16 ya tendrán el dinero disponible desde el sábado 14 a través de los medios digitales.

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