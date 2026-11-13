Plus de Refuerzo en Corrientes: así es el cronograma de pago para estatales

El Gobierno de Corrientes comenzará este lunes 16 el pago del Plus de Refuerzo de noviembre para los agentes de la administración pública provincial. El cronograma incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados, según la terminación del DNI.

Cronograma

Lunes 16: documentos terminados en 0 y 1.

Martes 17: documentos terminados en 2 y 3.

Miércoles 18: documentos terminados en 4 y 5.

Jueves 19: documentos terminados en 6 y 7.

Viernes 20: documentos terminados en 8 y 9.

Según explicaron, los empleados que cobren el lunes 16 ya tendrán el dinero disponible desde el sábado 14 a través de los medios digitales.