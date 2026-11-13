Juan Pablo Valdés inauguró un mega aserradero en Santo Tomé que proyecta más de 700 empleos

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó la inauguración de la planta industrial "Don Daniel", perteneciente a la firma Zozzoli S.A., en la localidad de Santo Tomé.

El complejo forestal ocupa una superficie de 60.000 metros cuadrados, incorpora tecnología de alta automatización y cuenta con capacidad para procesar hasta 500 toneladas de madera por día.

El establecimiento inició sus operaciones con 70 trabajadores locales capacitados por la propia compañía y proyecta alcanzar más de 200 empleos directos y otros 500 puestos indirectos cuando opere a plena capacidad.

La totalidad de su producción estará destinada a mercados internacionales, con foco principal en Estados Unidos y Europa.

Durante el acto oficial, Juan Pablo Valdés agradeció al grupo inversor por apostar al desarrollo local y remarcó el potencial productivo de la región: "Esta provincia tiene mucha materia prima para industrializar".

En esa línea, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la competitividad logística. "Necesitamos una ley de cabotaje, la cual es sumamente necesaria y la estamos impulsando y apoyando", dijo.

Además, advirtió que sin esa herramienta "se vuelve mucho más difícil salir a competir al mundo".

Asimismo, el mandatario puso en valor la mano de obra provincial incorporada al emprendimiento: "No vinieron de afuera, son correntinos capacitados aquí".

Articulación público-privada y proyección internacional

El propietario de la firma, Daniel Zozzoli, resaltó las condiciones humanas y productivas encontradas en la región para radicar el proyecto.

"En Santo Tomé encontramos personas con enorme calidad humana, con capacidad, con compromiso y voluntad de trabajo", sostuvo el empresario.

El empresario recordó que la iniciativa "se inició en el año 2019" y señaló que "un proyecto industrial no se hace de la noche a la mañana, sino que demora años". Además, sostuvo que "hay que cuidar mucho a las industrias que generan trabajo y por sobre todo invierten en tecnología", reafirmando la meta de "transformar la madera desde Santo Tomé al mundo".

Por su parte, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, agradeció el acompañamiento del Gobierno de Corrientes en la ejecución de las obras de acceso al predio fabril y celebró el impacto económico de la radicación.

"Tenemos que dejar de ser una ciudad de paso para convertirnos en una ciudad de oportunidades", afirmó.

Finalmente, el jefe comunal proyectó el efecto multiplicador que generará la nueva planta en el parque productivo local: "Don Daniel va a ser un embajador importantísimo para atraer nuevas industrias y nuevas inversiones".