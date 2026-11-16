Juan Pablo Valdés ratificó su rechazo a las Paso y defendió el equilibrio fiscal de la provincia

Durante su visita por el 216° aniversario de Curuzú Cuatiá, el gobernador Juan Pablo Valdés defendió el esfuerzo salarial, rechazó las PASO por los costos políticos y destacó el orden fiscal para sostener servicios y obras ante un complejo escenario de caída en la coparticipación.

Esfuerzo salarial y equilibrio fiscal

El mandatario provincial se refirió al complejo escenario económico y a la política de aumentos salariales sostenida por el Estado correntino.

Al ser consultado sobre si el incremento salarial bastaba para conformar a los trabajadores, el Gobernador señaló que "siempre el material de sueldo es complejo. Siempre uno necesita más", aseguró. Valdés dijo sobre esta medida que "nosotros hicimos un gran esfuerzo para otorgar un 10% más de aumento”.

Además, aprovechó para destacar que en materia salarial que “somos una de las pocas provincias que ha aumentado. Y tenemos la restricción presupuestaria. Ojalá siempre uno pudiera aumentar de 20 a 30 puntos”.

El mandatario remarcó que el orden de las cuentas públicas permitió mantener las erogaciones, y destacó que "este año que ha sido sumamente difícil", pero aún así "de los pocos recursos logramos el equilibrio necesario para seguir otorgando aumentos, para seguir con las obras y para seguir sosteniendo todos los servicios que brinda la provincia”.

Promociones de fin de año y diálogo con Nación

En materia de asistencia económica y relación con el Gobierno Nacional, el titular del Ejecutivo adelantó medidas y cuestionó la falta de giros completos.

Sobre los beneficios previstos para las fiestas, indicó que continuarán los planes de promoción a través del Banco de Corrientes. “Hemos alargado lo que es "Corrientes Sostiene II", que lo que busca es darle alivio a las finanzas", comentó Valdés y agregó que "vamos a estar continuando con todos los planes de promoción como el plan del "Cordero Correntino" así como son las canastas navideñas”.

Respecto a los fondos nacionales ante la crecida de los ríos, aclaró que “estamos revisando la situación en particular de El Niño donde la nación nos ha dado algo de acompañamiento". Sobre el mismo tema mencionó que "debemos esperar encontrar mejores caminos para el diálogo y la relación con la Nación”.

Posición contundente sobre las Paso

El mandatario ratificó su postura contraria a la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Al ser consultado sobre la continuación de las primarias, Valdés fue tajante: “Creo que no tenemos condiciones para tener las pasos, me parece que eso tiene que ser materia de discusión política partidaria y los partidos encontrar el camino y no cargar con un gasto tan grande sobre todo en esta época donde se busca cuidar y mantener los equilibrios”.

El Gobernador concluyó que el posicionamiento del Ejecutivo frente a este debate se mantiene inalterable y aseguró que “nos van a encontrar en la misma posición que hemos tenido durante todo este tiempo: que es a las Paso no”.

Balance de los primeros 11 meses de gestión

A casi un año de asumir el mandato, Valdés evaluó el contexto macroeconómico y el estado de las obras públicas en el territorio provincial.

Calificó el período como un año delicado marcado por variables financieras adversas. “La verdad que un balance altamente positivo aún cuando ha sido un año complejo", afirmó Valdés y agregó que se vivió una "transición no solamente de gobierno sino una transición económica”.

El mandatario detalló el impacto financiero adverso y reflexiono diciendo que “hubieron de los 11 meses, 7 meses de caída de la coparticipación así que desde lo económico muy complejo para tratar de seguir sosteniendo el equilibrio y no frenar el desarrollo”.

En cuanto a las ejecuciones viales, destacó los avances en el sur provincial. El gobernador destacó la finalización de “obras claves como lo son la Ruta 126 que ya la hemos terminado de asfaltar con una capa ahora nos falta terminar de cerrar y ya vamos a poder inaugurar”.

Consultado sobre posibles modificaciones en su equipo de trabajo, descartó cambios estructurales masivos. “Ustedes saben que les he pedido la renuncia a algunos directores, algunos secretarios, para darle más dinamismo en lugares donde nosotros creíamos que estábamos necesitando algún empuje más”, aclaró el gobernador.