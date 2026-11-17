El senador provincial y presidente de la UCR de Corrientes, Gustavo Valdés, mantuvo un encuentro con el exministro de Economía Hernán Lacunza, durante el cual dialogaron sobre la actualidad política argentina y la situación económica y social del país.

“Valoro mucho estos espacios en los que, con vocación constructiva, analizamos los desafíos y las oportunidades para el futuro del país”, expresó Valdés.

DESAFÍOS

“La Argentina necesita consensos, responsabilidad y una mirada de largo plazo”, agregó el exgobernador.

El encuentro permitió intercambiar miradas sobre el escenario nacional y reflexionar acerca de los principales desafíos que enfrenta la Argentina.

Vale señalar, Lacunza es uno de los dirigentes del PRO que exteriorizó sus pretensiones de competir por la candidatura presidencial del año entrante.

EN EL SENADO

Por otra parte, Valdés se reunió en el bloque de la UCR del Senado de la Nación con los representantes por Corrientes Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, en el marco de un diálogo alrededor de la agenda parlamentaria y los desafíos para la provincia.