El senador nacional por Corrientes, Eduardo "Peteco" Vischi, participó de una extensa sesión ordinaria en el recinto de la Cámara Alta, donde se abordó un nutrido temario legislativo que incluyó la sanción de la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, la reforma del Régimen de Cabotaje, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la Ley Joaquín, orientada a establecer estándares de seguridad y prevención en estructuras deportivas y recreativas.

Al referirse a la nueva normativa vinculada al área de discapacidad, Vischi resaltó el consenso alcanzado entre los bloques parlamentarios y subrayó el rol indelegable del Estado en la protección social. "Es un tema imprescindible y que no podía esperar más. Estamos hablando de la atención de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", afirmó.

"Afortunadamente, primaron el diálogo y el sentido común, y hubo consenso para lograr esta ley", dijo el legislador y agregó: "Estoy convencido que mucho tuvo ver el mensaje del Papa y la lucha de miles de familias argentinas. Apoyamos el uso eficiente de los recursos, pero el Estado no puede retirarse de sus funciones fundamentales. Es un paso coherente y sensible en el sentido correcto".

La norma sancionada garantiza la continuidad de las prestaciones y la cobertura de transporte, rehabilitación, centros de día, hogares, educación especial y apoyos terapéuticos.

Asimismo, instituye mecanismos periódicos de actualización de aranceles, faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias con prioridad para saldar deudas prestacionales, pensiones no contributivas y programas de asistencia, y simplifica los trámites de renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Impulso al Régimen de Cabotaje y las economías regionales

Durante el debate parlamentario, el legislador correntino respaldó también el proyecto sobre Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, una iniciativa que regula el transporte fluvial y marítimo de cargas y pasajeros entre puertos argentinos, actualiza los incentivos de competitividad para la flota mercante nacional y habilita un procedimiento aduanero especial para el ingreso temporario de embarcaciones, dragas, barcazas o equipamiento naval extranjero sin tributos de importación definitiva.

"Es una medida que fortalece el federalismo, habilitando alternativas logísticas más favorables para las economías regionales de las provincias. Abrir nuevos canales y reducir el costo del transporte de los productos, permitirá no sólo abrir nuevos mercados, sino también recuperar nuestra industria naval y generar nuevos empleos", afirmó el titular de la bancada radical.

Homenaje del Senado a Raúl Alfonsín en el centenario de su nacimiento

En el cierre de la jornada legislativa, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de autoría del propio Eduardo Vischi que declara al año 2027 como el "Año del Centenario del Nacimiento del Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín" en el ámbito de la Cámara Alta. La resolución dispone incorporar dicha leyenda en las comunicaciones oficiales del cuerpo, encomienda la organización de charlas, conferencias y mesas de debate sobre su pensamiento y obra, e invita a la Cámara de Diputados a adherir a la iniciativa.

"El año próximo Don Raúl cumpliría 100 años y nos pareció importante, y necesario, realizarle un homenaje simbólico desde el Senado. Alfonsín es una figura muy relevante de nuestra historia, protagonista del retorno a la democracia y un gran luchador por los derechos humanos. Nos excede a los radicales, les pertenece a todos los argentinos y es ejemplo como dirigente político: un hombre honesto y valiente que trabajó al servicio de su país. Hoy sigue inspirando a miles de jóvenes que siguen su legado", concluyó Vischi.