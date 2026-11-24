Corrientes obtuvo la calificación máxima en el último informe nacional sobre transparencia fiscal y quedó entre las provincias con mejor desempeño. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) le asignó 100 puntos por el cumplimiento de los requisitos de publicación de información presupuestaria.

La evaluación corresponde al segundo trimestre de 2026 y fue realizada durante octubre. En esta edición, la provincia alcanzó por primera vez el puntaje máximo y quedó ubicada en el grupo de cumplimiento estricto de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En ese nivel también se encuentra Córdoba, mientras que Entre Ríos, Formosa, Neuquén y Santa Fe aparecen por debajo en las calificaciones. El relevamiento comprende a las 22 jurisdicciones del país que adhirieron a la normativa.

La evaluación no mide solamente cuánto informa cada gobierno, sino también si publica los datos fiscales y presupuestarios exigidos por la normativa dentro de los plazos establecidos. Para eso, la Asap utiliza un índice basado en el artículo 7 de la Ley 25.917.

La evolución de Corrientes y el promedio nacional

Uno de los datos destacados del informe es el avance de Corrientes respecto de la medición anterior, que fue realizada en marzo de este año. La provincia sumó 65 puntos, el mayor incremento registrado en esta edición, seguida por Tierra del Fuego, que mejoró 60.

También tuvieron subas significativas Jujuy, con 55 puntos; San Juan, con 35; Salta, con 20; y Buenos Aires, con 15. Por su lado, Formosa y Neuquén agregaron 10 cada una, mientras que Misiones mejoró cinco.

En el conjunto de las jurisdicciones, el promedio pasó de 72 a 78,2 puntos en comparación con el relevamiento de marzo. De las 22 provincias evaluadas, nueve mejoraron sus resultados, otras nueve mantuvieron sus calificaciones y cuatro registraron retrocesos.