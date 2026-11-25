El Presidente, Javier Milei, canceló su visita a Corrientes, donde tenía previsto ser el orador del cierre del Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, porque agendó un viaje a Paraguay. La Casa Rosada dio a conocer cuál será el itinerario del mandatario en Asunción, donde, sin embargo, no tiene programadas actividades oficiales a la hora que se esperaban sus palabras en esta capital.

Según informó oficialmente el Poder Ejecutivo Nacional, la agenda de Milei en Paraguay incluye:

Miércoles 25 de noviembre

21:00 hs | El presidente Javier Milei viaja hacia la ciudad de Asunción, Paraguay.

Jueves 26 de noviembre

10:15 hs | El Presidente realizará una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez.

10:30 hs | Ceremonia de recepción oficial en el Palacio de López, con honores militares, entonación de los himnos nacionales y saludo de las delegaciones.

10:35 hs| Ambos mandatarios mantendrán una reunión bilateral.

11:00 hs | Reunión ampliada con las delegaciones de ambos países.

11:45 hs | Declaración a la prensa de ambos cancilleres.

15:30 hs| El presidente Javier Milei mantendrá un encuentro con referentes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde brindará unas palabras.

Viernes 27 de noviembre

09:00 hs | Partida del vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.