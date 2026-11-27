El juez Juan Carlos Vallejos afrontó este viernes la audiencia pública en el camino al acuerdo para su designación como juez federal con competencia electoral de Corrientes, en una reunión a cargo del vicepresidente de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Maximiliano Abad.

Vallejos, propuesto para ocupar el cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Corrientes, repasó su trayectoria profesional y académica, que incluye más de dos décadas de actividad en el ámbito judicial.

Se desempeñó como juez subrogante en distintos tribunales federales, como Formosa y Paraná -incluso en instancia de cámara- y cuenta con experiencia en materia electoral. En ese sentido, contó que estuvo a cargo de nueve secretarías federales durante siete años, una de ellas con competencia electoral, y que intervino como juez electoral subrogante en dos procesos presidenciales.

Asimismo, valoró el aporte de su experiencia profesional y docente al ejercicio de la magistratura, al considerar que ambas actividades enriquecen el proceso judicial.

Entre otros, estuvieron presentes en la audiencia pública los senadores correntinos Eduardo Vischi y Camau Espínola

TRAYECTORIA

En su currículum Vallejos acredita ser abogado egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), especialista en derecho procesal, doctor en Derecho desde 2020 (UNNE) y haber cursado la maestría en justicia constitucional y Derechos Humanos de la UNNE y la Universidad de Bolonia.

Ejerció la profesión entre 1999 y 2004, entre los años 2000 y 2001 presidió el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, en 2004 fue designado por concurso prosecretario relator del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.

Asimismo es autor de "La prueba civil" y se desempeña como profesor por concurso de Derecho Procesal Constitucional y director de la maestría en esa materia de la Facultad de Derecho de la UNNE, donde, además, fue Consejero Directivo.

CÓMO SIGUE

La Comisión de Acuerdos concluyó con la tanda de audiencias públicas del periodo ordinario. Tras analizar más de 50 postulaciones la semana pasada, este viernes se presentaron cinco candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial que quedaban pendientes.

El oficialismo avanzó significativamente a lo largo del año con las designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos. Y, precisamente, los pliegos serán parte del temario de sesiones extraordinarias.

La reunión de este viernes en el Salón Azul estuvo a cargo del vicepresidente de la comisión, el radical Maximiliano Abad. Durante la misma, los aspirantes expusieron sus antecedentes profesionales y académicos, repasaron sus trayectorias y respondieron las preguntas formuladas por los senadores.

Posteriormente, se abrió un espacio de intercambio en el cual los senadores realizaron preguntas a los postulantes. Al concluir la audiencia, Abad informó que los pliegos fueron pasados para la firma de los integrantes de la comisión.



