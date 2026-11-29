El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que el equipo económico provincial se encuentra analizando el otorgamiento de un bono navideño para los trabajadores estatales, aunque advirtió sobre el condicionamiento que genera la sostenida merma en el envío de recursos nacionales.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en el marco de su visita oficial a la localidad de Yatay Tí Calle, donde encabezó la inauguración de diversas obras de infraestructura.

Allí, Valdés explicó que la definición técnica del anuncio dependerá de los números finales de recaudación federal que se conozcan al inicio de la semana.

El impacto de la caída de la coparticipación y la proyección del plus

Al detallar el escenario financiero que atraviesan las arcas provinciales frente a las transferencias automáticas de Nación, el jefe del Ejecutivo correntino expresó: "Venimos siguiendo de cerca el cierre de mes que se va a estar dando el día lunes para terminar de analizar lo que en principio parece ser una nueva caída de coparticipación".

Sin embargo, el gobernador buscó llevar previsibilidad y tranquilidad a los empleados de la administración pública provincial al ratificar la voluntad política de avanzar con el refuerzo salarial de fin de año.

"Estamos trabajando en la proyección de este plus extraordinario que nosotros queremos otorgar y de esta manera poder completar lo que es la recomposición salarial anual de nuestros trabajadores", aseguró.