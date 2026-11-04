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Plus Unificado: el jueves inicia el pago para los trabajadores estatales

El Gobierno de la provincia de Corrientes informó que el cronograma se desarrollará hasta el viernes 13.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de noviembre de 2026 a las 10:51

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este miércoles que el pago del Plus Unificado correspondiente al mes de noviembre para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el jueves 5. 

El cronograma se desarrollará hasta el viernes 13, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad. 

Cronograma de pago

  • Jueves 5: terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 11: terminados en 2 y 3.
  • Jueves 12: terminados en 4 y 5.
  • Viernes 13: terminados en 6 y 7.

Para los DNI terminados en 2 y 3 el dinero estará Disponible en cajeros a partir del viernes 6.

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