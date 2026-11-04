Plus Unificado: el jueves inicia el pago para los trabajadores estatales

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este miércoles que el pago del Plus Unificado correspondiente al mes de noviembre para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el jueves 5.

El cronograma se desarrollará hasta el viernes 13, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Cronograma de pago

Jueves 5: terminados en 0 y 1 .

terminados en . Miércoles 11: terminados en 2 y 3 .

terminados en . Jueves 12: terminados en 4 y 5 .

terminados en . Viernes 13: terminados en 6 y 7.

Para los DNI terminados en 2 y 3 el dinero estará Disponible en cajeros a partir del viernes 6.