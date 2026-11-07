Juan Pablo Valdés se reúne con el Papa

n El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó su participación en el encuentro institucional que el papa León XIV mantendrá con mandatarios provinciales, autoridades del Gobierno nacional, referentes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.



El evento tendrá lugar esteodomingo, a las 18.30, en las instalaciones del Palacio Libertad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El jefe del Ejecutivo correntino detalló los aspectos organizativos de la citación oficial remitida por la Cancillería Argentina. “No mandaron mucho más que una invitación, un protocolo de vestimenta, horario y el pedido de ser muy puntual”, explicó el mandatario respecto a las exigencias diplomáticas fijadas para la recepción del pontífice tras su arribo al país.

Obsequio institucional y fe del pueblo correntino



Al fundamentar su presencia en el acto oficial, Valdés resaltó la identidad cultural e histórica de la provincia y la significación del viaje papal para la feligresía local. “Como gobernador de quizás el pueblo que tiene más arraigo en la fe, sí o sí tenemos que estar acompañando al papa”, aseveró



En el marco del protocolo previsto durante la recepción, el mandatario adelantó las gestiones institucionales que realizará la delegación correntina: “Vamos a trabajar para intentar hacerle llegar un video que preparamos para él y una imagen de la Virgen de Itatí”, precisó el gobernador sobre los presentes destinados al Santo Padre.



Convocatoria a todos los gobernadores y autoridades nacionales



La nómina de asistentes al Palacio Libertad fue ratificada por el canciller Pablo Quirno, quien confirmó que las invitaciones formales alcanzaron a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y a los mandatarios de los 24 distritos del país, abarcando a la totalidad de las fuerzas políticas representadas en las provincias.



Desde el Gobierno nacional aclararon que, en esta primera etapa protocolar, los expresidentes no fueron incluidos en la lista de invitados para la recepción dominical. La cita se desarrollará pocas horas después del desembarco oficial del papa León XIV en suelo argentino, marcando el inicio de su agenda institucional en el país.



