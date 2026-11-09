Daniel Gollan llegará a Corrientes para inaugurar la sede del Movimiento Derecho al Futuro

El próximo jueves 12 de noviembre, el Movimiento Derecho al Futuro Corrientes (MDF Corrientes) inaugurará su sede provincial en la capital correntina, en una jornada que contará con la presencia de Daniel Gollan, exministro de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, quien llegará en representación del gobernador Axel Kicillof.

Gollan, uno de los dirigentes de mayor confianza del gobernador bonaerense, acompañará esta importante actividad junto a una comitiva y representantes del espacio nacional. El encuentro contará además con el acompañamiento de ministros del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, intendentes, legisladores provinciales y nacionales, representantes sindicales, presidentes partidarios y dirigentes de distintas provincias.

La convocatoria es impulsada por Aníbal Godoy, referente provincial del MDF Corrientes, quien viene encabezando la construcción y consolidación del espacio en territorio correntino, junto a otros referentes provinciales.

El lanzamiento del MDF Salud NEA

La agenda continuará el viernes 13 de noviembre con el lanzamiento del MDF Salud NEA, que se realizará a las 10:00 en el Sindicato de Luz y Fuerza. La actividad reunirá a profesionales y trabajadores de la salud de Corrientes y de la región, con la presencia del doctor Daniel Gollan y su comitiva, además de referentes y especialistas del ámbito sanitario.

El encuentro buscará generar un espacio de intercambio, debate y elaboración de propuestas para abordar las problemáticas del sistema sanitario y fortalecer la salud pública en el Nordeste argentino.

El objetivo político y sanitario

De esta manera, Corrientes será escenario de dos jornadas de relevancia política e institucional, que buscan consolidar la presencia del Movimiento Derecho al Futuro en la región y fortalecer los vínculos con la construcción nacional que impulsa Axel Kicillof.

La inauguración de la sede provincial tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, a las 18:00, en Plaza Torrent, en la intersección de Bolívar y San Lorenzo.



