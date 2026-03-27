Juan Pablo Valdés y el rector de la Unne acordaron una agenda para modernizar el Estado

En una reunión desarrollada en el Centro Administrativo, el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés y el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, abordaron líneas de acción orientadas a fortalecer las oportunidades de formación de futuros profesionales en toda la provincia.

La casa de estudios aportará su trayectoria y capacidades para acompañar el proceso de modernización e innovación del Estado correntino. Según se informó, la universidad ofrecerá asesoramiento técnico y académico destinado a fortalecer los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Herramientas de gestión y evidencia

El trabajo conjunto entre la Provincia y la universidad busca incorporar nuevas herramientas de gestión y mejorar la toma de decisiones basada en evidencia. El objetivo planteado es promover una administración más abierta, eficiente y cercana a las necesidades de los correntinos.

Durante el encuentro, Valdés destacó la importancia de impulsar la educación técnica, la ciencia y el conocimiento como ejes fundamentales para el desarrollo y el futuro de Corrientes.

Ambas instituciones coincidieron en la necesidad de utilizar el capital académico de la región para optimizar la gestión pública y la formación de cuadros profesionales.