Juan Pablo Valdés suspendió su viaje a Buenos Aires: iba a gestionar obras y fondos para Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, suspendió su viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenía previsto encabezar una serie de gestiones ante funcionarios nacionales. El objetivo central de la comitiva correntina era avanzar en el financiamiento de obras clave para la región, principalmente en rutas y aeropuertos, y formalizar el reclamo por una deuda millonaria.

La provincia exige el envío de $36.000 millones que Nación adeuda a Corrientes. Según detalló el mandatario durante la semana, estos recursos son considerados esenciales: “Es un dinero que es de los correntinos y lo necesitamos para sostener nuestra recaudación”, había afirmado.

Los giros de ATN y la deuda pendiente

Si bien el reclamo por el stock de deuda persiste, desde la administración provincial se detallaron los ingresos por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibidos durante el último trimestre, que totalizaron $14.000 millones:

Enero: $3.000 millones.

Febrero: $3.000 millones.

Marzo: $8.000 millones.

Pese a estos envíos recientes, el Ejecutivo provincial mantiene la postura de que el monto adeudado es independiente de estos giros y resulta vital para el plan de infraestructura local.

Confirmación oficial y reprogramación

La noticia de la suspensión fue adelantada por el nuevo ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Ricardo Grachot, tras asumir formalmente su cargo en reemplazo de Marcelo Rivas Piansentini. "Lamentablemente mañana (por este viernes) había una reunión por una firma en Buenos Aires y parece que se cayó", explicó el funcionario.

Desde Casa de Gobierno indicaron que, si bien la agenda se vio interrumpida, existe la expectativa de retomar el diálogo institucional en el corto plazo. Se estima que el encuentro podría concretarse una vez finalizados los feriados de Semana Santa, momento en que se buscará destrabar los fondos para las obras y el pago de la deuda pendiente.