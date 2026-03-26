Héctor Grachot asumirá como ministro de Hacienda de Corrientes

El subsecretario de Finanzas de la Provincia, Héctor Grachot, asumirá como ministro de Hacienda luego de la decisión del gobernador Juan Pablo Valdés de solicitar la renunciar al cargo de Marcelo Rivas Piasentini.

De acuerdo con una serie de versiones que citan fuentes del Gobierno, Grachot prestará juramento al mediodía de este jueves, en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno.

El funcionario se desempeña como segundo de a bordo en la cartera económica desde el año 2022 y reemplazará a Rivas Piasentini luego de la situación generada con los descuentos salariales a docentes.

Acredita una vasta experiencia en la administración central del Estado, construida previamente a su desembarco en Hacienda.

Grachot ocupó diversas posiciones vinculadas a economía, finanzas y asuntos impositivos y contables, con desempeño ejecutivo en organismos como el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico).

EN DESARTROLLO