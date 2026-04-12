Macri vuelve a Corrientes: reunión con los Valdés y un posible armado electoral 2027

n La llegada de Mauricio Macri a Corrientes ya tiene fecha y se inscribe en una recorrida nacional que busca consolidar la presencia territorial del PRO, con especial foco en el interior del país.

El expresidente arribará el próximo 17 de abril por la noche, luego de encabezar una actividad partidaria en Resistencia, provincia del Chaco, en el marco de la iniciativa denominada “Próximo Paso NEA”. En territorio correntino, participará de una cena junto a dirigentes y referentes locales.

La visita se da en un contexto político en el que el PRO busca reposicionarse de cara al escenario electoral de los próximos años, con una estrategia que pone el acento en el fortalecimiento federal del espacio.

En ese marco, el senador provincial Gustavo Valdés adelantó días atrás el encuentro y destacó su importancia:

“Va a ser un buen espacio para reflexionar sobre la Argentina que viene”, sostuvo, en referencia a la agenda que compartirán en la región.

“El PRO forma parte de Vamos Corrientes. Vamos a conversar con Mauricio Macri y los distintos sectores para ver como conformamos una espacio político que piense en reactiva y en que Argentina salga adelante”

Sobre el espacio Provincias Unidas, Valdés fue claro: “Nosotros conformamos ese espacio para las elecciones de 2025 y vamos a ver si tiene su correlato para estas próximos elecciones a presidente de la Nación. Hoy hace rato no hablamos con Provincias Unidas, vamos a ver como se conforman estos espacios”.

"Macri es nuestro aliado más importante y vamos a recibirlo y hablar de política, de visiones y abordar la idea de país que queremos”, explicó.

En Corrientes, al igual que en Chaco, el PRO forma parte de la coalición de gobierno, en articulación con sectores de la Unión Cívica Radical, lo que refuerza el peso político del espacio en el nordeste argentino.

Macri estará acompañado por el diputado nacional Fernando De Andreis, uno de sus principales colaboradores y encargado de la organización de la actividad, además de otros dirigentes del partido que podrían sumarse a la agenda.

La visita del exmandatario marca un nuevo paso en la estrategia del PRO de recuperar protagonismo en la escena política nacional, con una agenda que busca acercarse a las realidades del interior productivo y consolidar alianzas de cara al futuro.