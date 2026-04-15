El Banco de Corrientes inauguró la refacción de su casa matriz con $3.500 millones de inversión

El Banco de Corrientes inauguró la refacción integral de su casa matriz en la capital provincial, en el marco de una inversión de 3.500 millones de pesos. El acto, encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, se realizó este miércoles por la mañana en la esquina de 9 de Julio y Rioja.

Detalles de la refacción

La refacción integral incluye más de 1.500 metros cuadrados intervenidos en el edificio histórico. Desde la entidad destacaron que el inmueble representa los orígenes del banco y su proyección hacia el futuro.

El espacio fue modernizado con tecnología de alta prestación y conectividad actualizada. También incorpora un sector de 12 cajeros automáticos de última generación con acceso desde el exterior y el interior.

En el interior del edificio, un núcleo de ascensores y escaleras conecta con el primer piso. Ahí funcionan las áreas de Banca Empresa y oficinas comerciales orientadas a negocios y servicios financieros.

Desde la entidad señalaron que el objetivo es ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. También apuntan a acompañar a las empresas en el desarrollo productivo de la provincia.

El sistema busca combinar atención presencial, digital e híbrida según las necesidades de los usuarios. Actualmente, el banco cuenta con más de 375 cajeros automáticos en toda su red provincial.

Valdés encabezó el acto

Durante el acto, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó la importancia de la obra para la provincia. “Es una sucursal acorde a estos tiempos”, afirmó.

El mandatario también señaló que el BanCo “creció con la gestión de Gustavo Valdés” y remarcó la continuidad del proceso. “No nos vamos a detener en esta inversión”, sostuvo.

En la misma línea, afirmó que la obra representa “una inversión en el patrimonio de los correntinos”. Además, destacó que la entidad continúa con la ampliación de su infraestructura en distintas sucursales de la provincia.

Por su parte, el intendente de la ciudad, Claudio Polich, subrayó la importancia de contar con instalaciones modernas. “Es un banco de los correntinos para financiar proyectos correntinos”, expresó.