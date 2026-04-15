Juan Pablo Valdés, sobre el aumento a judiciales: "Le produce un déficit de $48 mil millones"

Tras encabezar la inauguración de la flamante casa matriz del Banco de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés lanzó una fuerte advertencia sobre la viabilidad del incremento salarial del 6% previsto para los trabajadores judiciales en el marco del Acuerdo Extraordinario N° 02/2026.

Para el mandatario, la autonomía del Poder Judicial tiene un límite claro: la caja propia. "Lo va a tener que resolver el Ministerio de Hacienda, están conversando con ellos. Ellos son autónomos, tendrán que ver. Tengo entendido que les producía un déficit de casi 48 mil millones de pesos", afirmó Valdés.

Advertencia por el "refuerzo de partida"

El gobernador fue tajante al señalar que cada poder debe administrar sus finanzas con responsabilidad para no depender de giros discrecionales del Tesoro provincial.

“Si después nos pide a nosotros un refuerzo y nosotros le estamos diciendo que no tenemos la plata, se va a ocasionar un problema claramente”, sentenció el mandatario,

Alerta en el Sitraj

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) elevó una nota formal al presidente del STJ, Guillermo Semhan, exigiendo que se agoten las gestiones para garantizar el cobro. La preocupación de los trabajadores radica en versiones que indican que el Ministerio de Hacienda habría bloqueado en el sistema SISPER la carga de la nueva escala salarial con la recomposición del 6%.

"Hacemos llegar esta petición a raíz de las crecientes versiones acerca de una posible negativa a habilitar la carga de la nueva escala", señalaron desde el sindicato.