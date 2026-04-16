Valdés: “Macri es el presidente que más atención le puso a Corrientes”

n Mauricio Macri vuelve hoy al NEA. Su actividad central será en Resistencia, pero se reunirá con Juan Pablo y Gustavo Valdés para hablar de política.

“Es el presidente que más atención le puso a la provincia de Corrientes y que más creía en el potencial. Su visita es importante”, señaló Gustavo Valdés, presidente de la UCR Corrietnes.

Además, reafirmó el vínculo político: “El PRO es un aliado importante dentro de Vamos Corrientes. Estamos políticamente juntos”.

"Nos debemos un diálogo con Mauricio. Seguramente fue el presidente que más bolilla le dio a Corrientes”, añadió.

Detalles

El PRO confirmó los detalles de la gira que trae a Mauricio Macri al Nordeste Argentin. Bajo la denominación “Próximo Paso NEA”, el presidente del Consejo Directivo Nacional del partido buscará relanzar la presencia territorial de su espacio en una región estratégica, enfocándose en el desarrollo de las economías locales y la sostenibilidad de los marcos institucionales.

La actividad principal tendrá como sede la ciudad de Resistencia, donde la agenda comenzará a las 15 con la registración de dirigentes y voluntarios. Uno de los hitos de la tarde será la inauguración del nuevo local del PRO Resistencia, un gesto que apunta a fortalecer la estructura partidaria de cara a los próximos turnos electorales.

“Como parte del próximo paso lanzado recientemente con un acto multitudinario en Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires se efectúa la primera reunión regional y se eligió la Región Nordeste para comenzar el recorrido nacional”, informaron.

“El PRO reconoce que en la Argentina todo no está resuelto. El equilibrio fiscal era indispensable, pero hay diferencia entre estabilizar y construir”, dijeron.

“Nosotros apoyamos lo que hace el Gobierno pero si la obra termina ahí, en la destrucción, no tenés una casa nueva, tenés un terreno baldío”, señaló Macri, quien destacó que el PRO es un partido “de la construcción”.

“El PRO no es oposición, hizo todo lo posible para acompañar todas las reformas”.

“El PRO jamás va a obstaculizar el cambio. No vamos a ser oposición. No vamos nunca a ser una excusa para que vuelva el populismo, eso no va a pasar nunca”, dijo Mauricio Macri.

El programa previsto pone el énfasis en el enfoque regional teniendo dos temas principales: el desarrollo de las economías regionales y el marco institucional para que los cambios sean definitivos y perduren en el tiempo.

El programa tentativo (sujeto a modificaciones de última hora) correspondiente a la Reunión Regional Nordeste con la Presidencia del ex Presidente de la Nación Mauricio Macri.

l 15 a 16: Registración de los dirigentes y voluntarios.

Inauguración del local del PRO Resistencia.

l 17:30: Bienvenida del Presidente del Pro Chaco, Patricio Amarilla

l 17:40: Video General

l 17:45: Video P (Pensar y Producción)

l 17:50: Presentación del Ministro de Economía de CABA, Gustavo Arengo Piragine

l 18: Panel de Economía Regional del Nordeste:

Misiones, Chaco y Corrientes

l 18:30: Video R (IA y Congreso de la Nación)

l 18:40: Diputado Nacional Cristian Ritondo

l 18:50 Senador Nacional Martín Goerling

l 19:00 Diputado Caba Darío Nieto

l 19:10 Video O

l 19:15 Diputado Nacional Fernando De Andreis, secretario Gral. Del Consejo Directivo Nacional.

l 19:25 Intendente de Vicente Lopez, Soledad Martinez, Vicepte 1° del Consejo Directivo Nacional

l 19:35 Mauricio Macri – Presidente del Consejo Directivo Nacional del PRO

l 19:50 Conferencia de prensa con los periodistas acreditados.