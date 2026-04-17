Obra pública en Corrientes: qué municipios recibirán fondos para polideportivos y pavimento

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este viernes la rúbrica de una serie de convenios que inyectarán 4.400 millones de pesos en infraestructura para diez localidades de Corrientes. El acto, realizado en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, se dio en un contexto de fuerte restricción de fondos nacionales, posicionando a la Provincia como el principal sostén de la obra pública regional.

El paquete de inversiones tiene un enfoque multidisciplinar: desde la contención social a través del deporte hasta la modernización de servicios básicos y conectividad vial.

Según explicó el mandatario, el objetivo es doble: mejorar el tejido urbano y dinamizar el mercado laboral local mediante la contratación de mano de obra en cada jurisdicción.

Polideportivos y servicios: el detalle de la inversión

Uno de los ejes centrales del plan es el fortalecimiento de los espacios comunitarios. Las localidades de Saladas, Gobernador Virasoro y Santa Rosa recibirán 500 millones de pesos cada una para la construcción de nuevos complejos polideportivos, destinados a la integración de jóvenes y familias.

En cuanto a infraestructura urbana y servicios, el esquema de convenios contempla:

Monte Caseros y Paso de los Libres: Puesta en valor y pavimentación de sus respectivas zonas costaneras, claves para el turismo.

Bella Vista: Construcción de la colectora en la Ruta Provincial 27 , una obra estratégica para la seguridad vial.

Perugorría: Extensión de la red de agua potable e iluminación pública.

San Luis del Palmar: Construcción de diez módulos habitacionales para familias en situación de vulnerabilidad.

Lomas de Vallejos y Colonia Liebig: Obras de cordón cuneta y mejoras en el drenaje urbano.

El respaldo de los intendentes ante la crisis

Durante el acto, Valdés subrayó la importancia de la inversión estatal como herramienta contracíclica. “Suscribimos estos convenios porque entendemos que es fundamental apoyar el crecimiento continuo. En este contexto de economía estancada, las obras generan una reactivación necesaria”, sentenció el Gobernador, quien anticipó que el esquema se extenderá a otros municipios en las próximas semanas.

Por su parte, los jefes comunales celebraron la agilidad de la transferencia directa de fondos. Noel Gómez (Saladas) y Guillermo De la Cruz (Virasoro) coincidieron en que el modelo de gestión basado en recursos propios permite a los municipios planificar a mediano plazo, esquivando la incertidumbre de la macroeconomía argentina.

Con este movimiento, la gestión de Juan Pablo Valdés reafirma su estrategia de utilizar el excedente provincial para sostener el nivel de actividad, en un momento donde la mayoría de los distritos del país han paralizado sus planes de infraestructura por falta de financiamiento externo.