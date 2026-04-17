Juan Pablo Valdés: “La inversión de USD 2.000 millones cambiará la matriz productiva de Corrientes”

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, explicó la inversión internacional que prevé la generación de 13.000 puestos de trabajo. En diálogo con el programa Hoja de Ruta de El Litoral, el mandatario calificó el proyecto como un hito para la provincia y para el país. Se trata de la creación de una planta destinada a industrializar fibra de pino de alta calidad.

Magnitud del proyecto

“Es una de las inversiones forestales más grandes de la historia de Argentina. La semana que viene habrá una segunda presentación ante las cámaras empresariales para que se entienda la magnitud de este proyecto que genera un cambio en Corrientes y traerá muchas oportunidades”, expresó.

Valdés precisó que se trata de una inversión de 2.000 millones de dólares y destacó su impacto estructural en la economía provincial. En ese marco, señaló que el proyecto es el primero en Corrientes que se enmarca en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.

“Para que esta inversión ocurra se dieron muchas condiciones que fue creando la provincia: puertos, desarrollo de infraestructura, visiones estratégicas. Además, se garantizó la seguridad jurídica para la inversión con la firma del convenio”, afirmó.

En la misma línea, remarcó que no habrá cambios en materia impositiva que afecten el proyecto. Según indicó, ese marco de previsibilidad fue clave para atraer capitales de gran escala.

El gobernador sostuvo además que la iniciativa “va a cambiar la matriz de Corrientes” y proyectó un fuerte impacto en el empleo local. “Vamos a trabajar para que la inversión consiga el mejor ritmo y otros 13.000 correntinos encuentren trabajo en la provincia”, señaló.

Integración con el sistema educativo

Valdés también destacó la necesidad de articulación con el sistema educativo para formar recursos humanos especializados. A su vez, comparó la magnitud del proyecto con otras obras de gran escala en la región: "Para tener en cuenta el impacto, a nivel empleo, supera la magnitud de Yacyretá".

En cuanto a los estándares productivos, afirmó que la industria estará orientada a mercados internacionales exigentes. “Para entrar a Europa tenés que tener los estándares más altos de calidad. Ese es el destino junto a Estados Unidos”, explicó.

Finalmente, el mandatario adelantó que existen otras tres inversiones en evaluación en el interior provincial, por un total cercano a los 220 millones de dólares, lo que refuerza el perfil de expansión del sector productivo correntino.

Entrevista completa