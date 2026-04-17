Macri, en Chaco, guiños a Milei y una advertencia: “El silencio traiciona al cambio"

Mauricio Macri lanzó este viernes una gira federal junto a la militancia del PRO, con las elecciones 2027 y su relación con Javier Milei en la mira. Desde Chaco, el expresidente le hizo varios guiños al libertario, aunque le dejó una advertencia: aseguró que "el cambio no está blindado" y que "el silencio traiciona el cambio".

"El PRO plantó la semila de la libertad y el cambio en la Argentina. Lamentablemente en 2019 vino el ejército de demolición. En 2023 volvimos a arrasar, pero el cambio no está blindado", diagnosticó Macri, ante la platea del acto en Resistenia, donde lanzó su movimiento "Próximo paso", con el que se dirigió directamente a la juventud del partido amarillo. Y, de manera indirecta, también a Milei.

"El gran desafío es si la idea de cambio tiene fuerza para que el populismo no la vuelva a destruir. Es necesario que el cambio avance", pidió Macri, en su primera interpelación al público.

A lo largo de su breve discurso desarrolló tres ideas, todas enfocadas -como reza el nombre del movimiento- en el futuro. Al hablar de la última de ellas, el expresidente le mandó sus indirectas a Milei, a quien nunca mencionó por su nombre pero aludió permanentemente.

"La última idea es que no hay que callarse. Nosotros jamás vamos a cuestionar el rumbo, porque es nuestro rumbo. Además, nosotros venimos a completar. No vamos a ser opositores ni oponernos a lo que corresponde, menos dar excusa para que vuelva el populismo", indicó Macri.

Justo cuando el escándalo de Adorni golpea al Gobierno, con reclamos de renuncia incluso desde dentro de LLA, el exmandatario habló de "lealtad".

"La lealtad es al cambio que se prometió", reclamó. "Eso nos obliga a reconocer lo que está bien y señalar lo que está mal, en este proyecto que compartimos", añadió en otra alusión al Gobierno de Milei.

Retomó ese reclamo con fuerza. "Aquellos que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados; lo traiciona. Si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo pra vendernos ese veneno que dañó a nuestra sociedad durante décadas", expresó el presidente del PRO.

En ese sentido, aclaró: "No le vamos a hacer el juego al kirchnerismo. Vamos a señalar las cosas que faltan".

De vuelta mirando a su militancia, Macri pronosticó que "se vienen tiempos en que hay que volver a ser protagonistas" y pidió dejar de lado las internas.

"Debemos ser mejor de lo que somos. Seámoslo, dejemos de lado las peleas internas, las pequeñeces, está en juego el futuro de nuestro país. Eso nos obliga a elevarnos, pensar en grande", exclamó.

"No se callen": la arenga de Macri a la juventud del PRO

Sobre el final, arengó otra vez a los jóvenes del PRO. "Prepárense, no se callen y entendamos que blindar el cambio requiere un trabajo de todos los días, porque aquellos que defienden el statu quo son muy tenaces, equivocados, viendo a través de un vidrio sucio que no les permite ver este cambio sano al mundo", dijo Macri.

"Nuestra tarea es, que hasta que no vean el rumbo correcto, blindar y defender ese cambio", concluyó el exjefe de Estado.

Macri ya había hecho un relanzamiento del PRO a mediados de marzo, con un acto en Parque Norte. Ya en esa oportunidad había anticipado que el partido amarillo no será opositor a Milei.

Casi un mes después, dejó un breve mensaje en la cena de la Fundación Pensar. "Lo peor que hay en el mundo es improvisar, Argentina tiene que superarse porque ya tuvo muchos años de improvisaciones", fue el escueto comentario que hizo sobre el país.