Carballo impulsa la coordinación legislativa del PRO y acompaña el relanzamiento nacional del espacio

La senadora Carlota Carballo participó este viernes del encuentro regional del PRO en Resistencia, donde el expresidente Mauricio Macri lanzó la iniciativa “Próximo Paso”, una gira federal que busca fortalecer la estructura del partido en el interior y proyectar el rumbo hacia 2027.

Previo a su participación en el acto, Carballo encabezó una reunión de trabajo en el Senado junto a concejales del PRO de distintas localidades, con el objetivo de coordinar agendas legislativas entre los niveles municipal y provincial. El encuentro marcó un paso significativo hacia la articulación política del espacio en Corrientes, promoviendo una agenda común basada en el desarrollo local, la innovación y la cercanía con las demandas ciudadanas.

En ese marco, la concejal de Gobernador Virasoro, Shura Kaliniak, destacó la iniciativa: “Valoramos profundamente la apertura de la senadora. Es la primera vez que se genera un espacio de encuentro entre legisladores del PRO para definir ejes y líneas de trabajo en conjunto, lo que fortalece nuestro rol y nos permite trabajar de manera más articulada en todo el territorio”.

Ya en Resistencia, el acto reunió a referentes y militantes de todo el Nordeste y tuvo como eje central la necesidad de consolidar el cambio político en la Argentina. En ese marco, Macri sostuvo que “el cambio no está blindado” y advirtió que “el silencio lo traiciona”, en un mensaje que combinó respaldo con señales críticas hacia el rumbo del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

Durante la jornada, Carballo acompañó las actividades junto a dirigentes del NEA, destacando la importancia de “volver a poner en valor el trabajo territorial, escuchar a la gente y fortalecer una agenda que represente las oportunidades reales del interior”. Su participación se enmarca en una estrategia de consolidación regional del PRO, con foco en el desarrollo productivo y la generación de nuevas ideas.

“El desafío es sostener y profundizar el cambio, pero con una mirada federal. Desde nuestras provincias tenemos mucho para aportar a la construcción de una Argentina más moderna, con oportunidades y futuro”, expresó la senadora.

En su discurso, Macri remarcó que el PRO “plantó la semilla del cambio” y convocó a la militancia, especialmente a los jóvenes, a asumir un rol protagónico en esta nueva etapa. “No hay que callarse. Señalar lo que está bien y lo que falta es parte del compromiso con el cambio”, afirmó.

El lanzamiento de “Próximo Paso” en el NEA marca el inicio de una serie de encuentros regionales que buscarán revitalizar al PRO, ordenar su interna y potenciar liderazgos en todo el país. En ese proceso, la presencia de dirigentes como Carballo y la articulación con concejales del interior reflejan la apuesta del espacio por consolidar una representación fuerte y coordinada desde las provincias hacia la agenda nacional.

