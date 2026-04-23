Juan Pablo Valdés en Itatí: "En tiempos de modernidad, lo más importante es no perder nuestra identidad"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este jueves los actos centrales por el 108° aniversario de la proclamación de la Virgen de Itatí como Patrona y Protectora de la provincia. La jornada, marcada por la llegada de miles de fieles, sirvió también como marco para una agenda institucional centrada en el desarrollo urbano y turístico de la localidad.

El mandatario destacó especialmente el sacrificio de los peregrinos a caballo provenientes de San Cosme, Paso de la Patria y Santa Ana, quienes protagonizaron la 126° Peregrinación de los Tres Pueblos. Para Valdés, esta tradición representa un pilar fundamental de la correntinidad: “En estos tiempos de modernidad, lo más importante es no perder nuestra identidad”, sostuvo, resaltando el valor de la fe como un elemento cohesionador para la sociedad actual.

Infraestructura para el turismo religioso

Más allá de la actividad litúrgica, el gobernador mantuvo una reunión de trabajo con el intendente local, Francisco Romero, y jefes comunales de localidades vecinas. El eje central del encuentro fue la planificación de obras para modernizar la infraestructura de Itatí, con el objetivo de consolidarla como un destino de referencia nacional.

El plan de obras anunciado incluye:

Puesta en valor de espacios públicos: Mejora integral de plazas y paseos.

Servicios al visitante: Instalación de nuevos núcleos sanitarios.

Reorganización comercial: Mejoras en el sector de los tradicionales puesteros que rodean la basílica.

“Estas inversiones son fundamentales para garantizar mejores condiciones tanto para los visitantes como para la comunidad local”, explicó Valdés, subrayando que la articulación regional es el camino para potenciar el desarrollo económico basado en la fe.

Reconocimiento local

Por su parte, el intendente Francisco Romero agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial en una fecha tan significativa. “Estamos viviendo una hermosa fiesta donde se revaloriza nuestra cultura”, señaló el jefe comunal, quien destacó la importancia de la reunión institucional para avanzar en los proyectos de infraestructura que transformarán la fisonomía de la localidad.

La celebración reafirmó la vigencia de la devoción mariana en la provincia, combinando el fervor popular con una agenda política que busca capitalizar el flujo de peregrinos mediante la mejora de la oferta turística regional.