Parque Industrial de Ituzaingó: media sanción en el Senado para expropiar 705 hectáreas

La Cámara de Senadores de Corrientes otorgó este jueves media sanción al proyecto de expropiación enviado por el Poder Ejecutivo, que suma 715 hectáreas a las 500 ya existentes en el Parque Industrial de Ituzaingó. El objetivo central es dotar de infraestructura a la zona para la instalación de una megaindustria forestal de escala global.

El senador Gustavo Valdés fue el encargado de fundamentar la importancia de esta ampliación, señalando que el predio es el lugar "ideal y adecuado" para el desarrollo de la Foresto-Industria por su ubicación estratégica y potencial logístico.

Impacto económico y laboral

El proyecto contempla la instalación de una planta de producción de fibra de pino de alta calidad. Según las proyecciones oficiales, la puesta en marcha de este complejo industrial tendrá un efecto multiplicador en la economía correntina:

Empleo: se estima la creación de 13.000 puestos de trabajo , dinamizando el mercado laboral de Ituzaingó y localidades vecinas.

Exportaciones: el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Corrientes, medido en dólares por exportaciones, podría multiplicarse por tres .

Competitividad: la provincia busca posicionar a la Argentina como uno de los principales actores del mercado foresto-industrial a nivel mundial.

"Comenzamos a darle forma a ese gran sueño que teníamos los correntinos, que era industrializar la madera en la provincia", destacó el legislador en declaraciones a la prensa.

Próximos pasos legislativos

Con la media sanción del Senado, el expediente fue girado a la Cámara de Diputados, donde se espera que reciba la sanción definitiva en las próximas semanas. La obtención de estos nuevos predios es considerada por el Gobierno provincial como un paso "fundamental para el desarrollo", ya que permitirá albergar inversiones de gran volumen que requieren superficies extensas para sus procesos productivos.