Corrientes venderá aceite de cannabis medicinal en farmacias a partir de mayo

El Gobierno de Corrientes oficializó este viernes la expansión del proyecto Caá Cannabis. El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que, a partir del mes de mayo, el aceite medicinal de producción local dejará de ser exclusivo del sistema público para estar disponible para la venta general en la red de farmacias de la provincia.

El anuncio se dio en el marco de una jornada de actualización técnica, donde se presentó la fórmula optimizada del producto. Valdés destacó que esta política de Estado, iniciada en 2018, representa "talento correntino aplicado a la medicina" y ratificó la firma de convenios para garantizar la accesibilidad del tratamiento.

De la distribución gratuita a la góndola

Desde agosto de 2025, el aceite se distribuye de manera gratuita en el sistema hospitalario provincial. Sin embargo, la llegada a las farmacias busca cubrir la demanda de pacientes que no están bajo la órbita de la salud pública. "Seguimos esperando normativas nacionales más abiertas, pero mientras tanto avanzamos para que los correntinos dispongan de este medicamento", sostuvo el mandatario.

El proyecto no solo tiene una mirada asistencial, sino también industrial. Valdés adelantó que el objetivo a largo plazo es posicionar a la provincia como un jugador global: "No vamos a abandonar ningún programa que tenga futuro. Hay que seguir trabajando y lograr que Corrientes también pueda exportar cannabis".

Calidad certificada y uso interdisciplinario

La nueva etapa de Caá Cannabis se apoya en una evolución técnica que permitió certificar los procesos bajo normas ISO 9001. El titular de la entidad, Claudio Anselmo, precisó que la materia prima es segura y estable, lo que permite proyectar el desarrollo de nuevas concentraciones en el futuro cercano.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, subrayó la "altísima calidad" y la mayor durabilidad del producto, factores que facilitan la logística hacia los centros de salud de todo el territorio provincial. En tanto, especialistas como Alejandro Anderson resaltaron las bondades del aceite "full spectrum" rico en CBD, señalando que su uso no se limita a la medicina tradicional, sino que también es una herramienta valiosa para odontólogos, kinesiólogos y veterinarios.

Con este avance, Corrientes se consolida como un referente nacional en la industria del cannabis medicinal, transformando la inversión en ciencia y tecnología en un recurso de bienestar social accesible y con potencial de mercado internacional.