Juan Pablo Valdés se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por la agenda de reformas

En el marco de la ronda de consultas que el Gobierno nacional mantiene con los mandatarios provinciales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fue recibido este lunes en Casa Rosada por el ministro del Interior, Diego Santilli.

La reunión tuvo como eje central la coordinación de una agenda común y el avance del paquete de reformas parlamentarias que impulsa la gestión del presidente Javier Milei.

Durante el cónclave, los funcionarios profundizaron en los detalles de las iniciativas legislativas que buscan transformar el marco normativo nacional.

Entre los puntos destacados de la conversación figuró la ya aprobada modificación a la Ley de Glaciares en el Senado, así como los proyectos destinados a fortalecer la propiedad privada, la ley de desalojos y la ley de tierras rurales.

Demandas provinciales y seguridad

Valdés, quien calificó el encuentro como productivo a través de sus redes sociales, subrayó que además de la macro-agenda nacional, se pusieron sobre la mesa las necesidades específicas de la jurisdicción. "Dialogamos sobre distintos proyectos y demandas de nuestra provincia, también respecto a gestiones y diversas iniciativas legislativas", precisó el mandatario.

Otro de los ejes de la reunión fue el abordaje de la seguridad y el control fronterizo, con especial énfasis en la propuesta de endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios.

Al cierre del encuentro, Valdés ratificó su postura de colaboración institucional: "El objetivo siempre será mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los correntinos".