Corrientes recibirá $40.000 millones de Nación para la caja de jubilaciones

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció que este mediodía se firmará un convenio con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de Anses para destrabar fondos adeudados a la provincia en torno a la caja de jubilaciones. El acuerdo prevé el pago de 40.000 millones de pesos, que se abonarán en 12 cuotas mensuales.

En diálogo con RadioNord, Valdés aclaró que estos recursos están destinados exclusivamente a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social y no son de libre disponibilidad. Según explicó, los envíos habían sido interrumpidos anteriormente, lo que motivó una demanda judicial de Corrientes contra la Nación.

El gobernador remarcó que, pese a este desembolso, la provincia continuará con el proceso judicial para determinar el monto total y definitivo de la deuda histórica. “Estamos recibiendo un pago a cuenta, al igual que otras provincias, mientras esperamos que se resuelva el fondo de la cuestión”, indicó.

Traspaso de tierras

Además de los fondos para la previsión social, Valdés detalló que las negociaciones con Nación incluyen las transferencias de las tierras del Puerto y del Regimiento de Infantería 9, que se imputarán como parte de pago del Consenso Fiscal. “Esa deuda alcanza los 37.000 millones de pesos”, explicó el gobernador.

Este mecanismo busca capitalizar otra deuda de la Nación con Corrientes y generar recursos que permitan impulsar obras y proyectos en distintas localidades de la provincia.