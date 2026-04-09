Ley de Glaciares: qué cambia y cómo votaron los diputados de Corrientes

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la modificación de la Ley de Glaciares, en una votación que cerró el proceso legislativo iniciado en el Senado.

El proyecto fue aprobado por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en medio de protestas y fuerte debate político y ambiental.

Con este resultado, el Gobierno nacional logró una de sus principales victorias legislativas en materia productiva y ambiental.

Qué cambia con la nueva ley

La reforma introduce modificaciones clave respecto a la norma original sancionada en 2010:

Se elimina la protección automática de todos los glaciares

la de todos los glaciares Solo quedarán protegidos aquellos con “función hídrica efectiva” comprobable

Se reduce el alcance del ambiente periglacial

Se habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas , como la minería

, como la minería Se otorga mayor poder a las provincias para definir qué áreas proteger

El cambio central es conceptual: se pasa de un esquema precautorio a uno donde la protección debe justificarse caso por caso.

Cómo votaron los diputados de Corrientes

La votación mostró posiciones divididas entre los representantes correntinos:

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) : votó a favor

: votó a favor Jose Federico Tournier (La Libertad Avanza) : votó a favor

: votó a favor Diógenes González (UCR) : votó a favor (alineado con bloques que acompañaron la ley)

: votó a favor (alineado con bloques que acompañaron la ley) Maria Virginia Gallardo (La Libertad Avanza): votó a favor

(La Libertad Avanza): votó a favor Nancy Sand (Unión por la Patria) : votó en contra

: votó en contra Christian Zulli (Unión por la Patria) : votó en contra.

: votó en contra. Raul Hadad (Unión por la Patria): votó en contra

De esta manera, la representación de Corrientes quedó partida entre oficialismo y oposición, reflejando la tensión nacional en torno al tema.

El trasfondo: minería y recursos naturales

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca dar “precisión normativa” y generar condiciones para atraer inversiones, especialmente en minería.

En esa línea, la nueva ley abre la puerta a proyectos de extracción de recursos como oro, cobre y plata en zonas antes restringidas.

En contrapartida, sectores ambientalistas y científicos advierten que la medida puede afectar reservas estratégicas de agua dulce.

Protestas durante el debate

La sesión estuvo acompañada por movilizaciones en las afueras del Congreso.

Organizaciones sociales y ambientales cuestionaron la reforma por considerar que implica un retroceso en materia de protección ambiental y anticiparon posibles acciones judiciales.