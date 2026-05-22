Polich: “El hospital Vidal es señero por la calidad de atención y la cantidad de profesionales que formó”

El intendente Claudio Polich acompañó este viernes el acto por el 99° aniversario del hospital “José Ramón Vidal”, un centro de salud que se destaca por su historia, calidad de atención y trabajo de sus profesionales y personal administrativo.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés; funcionarios provinciales y de la Municipalidad de Corrientes, que acompañaron a Polich, legisladores nacionales y provinciales, autoridades médicas, residentes e invitados especiales.

En la ocasión, el jefe comunal remarcó que el hospital Vidal “es señero en todo lo relacionado a la salud pública, no solamente por la cantidad de pacientes que atiende, de niños que han nacido en ese hospital, sino también por la cantidad de profesionales que se han formado, muchos de ellos están hoy trabajando en distintas partes del mundo”.

En ese sentido, Polich resaltó la salud pública como un eje de gestión “porque la entendemos como un valor para la sociedad y mucha gente recibe en el hospital público la atención que no podría tener hoy en alguna clínica privada”.

A su vez, el intendente resaltó la importancia de contar con las atenciones sanitarias gratuitas a toda la población. “Esto que para nosotros es normal, no lo es en la mayoría de los países del mundo y por eso hay que seguir defendiendo la salud pública y seguir poniéndole todo lo que se pueda de presupuesto”, afirmó, al tiempo que destacó la valiosa labor de los médicos en el sistema sanitario.

Además, valoró el aporte de la Municipalidad dentro del sistema de salud de la ciudad a partir de las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), precisando que son “el primer círculo de la salud donde se brindan las primeras atenciones antes de llegar a un CAPS o a un hospital de cabecera o central”.

Jerarquía del hospital Vidal

Actualmente el hospital Vidal es un centro de adultos polivalente, de derivación, con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de alta complejidad y con aparatología moderna.

Solo en la Emergencia, se atiende a más de 800 personas por semana y tiene más de 140 camas de internación.

