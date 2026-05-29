El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes tendrá un aumento salarial del 10%

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) ha resuelto una recomposición salarial del 10% para todos los miembros del Poder Judicial de la provincia.

La decisión, tomada en el Acuerdo Extraordinario N° 3 del 29 de mayo de 2026, busca actualizar las remuneraciones y entrará en vigencia a partir del 1º de junio de 2026.

Detalles del aumento y su alcance

La actualización del 10% se aplicará sobre el sueldo básico y la compensación jerárquica de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que ascenderán a $1.231.060,96 y $1.846.591,44, respectivamente. Estas sumas servirán de base para la liquidación de los adicionales correspondientes y las demás remuneraciones del personal del Poder Judicial.

Además, el acuerdo establece una actualización del 10% en el adicional por Gastos de Representación para el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, los demás Ministros y el Fiscal General.

La medida se fundamenta en lo dispuesto por la Ley 3924, la Ley 4420 y el Art. 18° del R.A.F., asegurando que la nueva remuneración para los miembros del STJ producirá automáticamente la adecuación de las remuneraciones de Magistrados, Funcionarios, Personal Técnico-Profesional, Administrativos y de Maestranza y Servicios.

Comunicación y efectos

El STJ ha dispuesto comunicar este acuerdo al Poder Ejecutivo de la Provincia, así como al Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Contaduría General y la Tesorería General de la Provincia, para los efectos correspondientes. La decisión fue tomada con la presencia del Presidente Dr. Guillermo Horacio Semhan, los Ministros Dres. Luis Eduardo Rey Vazquez, Alejandro Alberto Chain, Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri y el Fiscal General, Dr. Cesar Pedro Sotelo.

Esta actualización salarial representa un paso importante para el Poder Judicial de Corrientes, buscando mantener el poder adquisitivo de sus integrantes y asegurar el correcto funcionamiento de la justicia en la provincia.