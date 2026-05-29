Aguinaldo en Corrientes: Grachot confirmó la fecha de pago a empleados estatales

El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Héctor Grachot, confirmó de manera formal la fecha en la que se habilitará el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para la totalidad de los trabajadores del sector público provincial.

De acuerdo con las precisiones técnicas suministradas por el funcionario económico, el cronograma de pago del medio aguinaldo se iniciará el próximo martes 16 de junio para el personal en actividad y el sector pasivo de la Administración Pública.

El desembolso de los fondos públicos se concretará bajo la habitual modalidad de tramos por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) a través del Banco de Corrientes.

Aguinaldo con aumento del 10% para los estatales

El anuncio de Grachot trajo alivio a los agentes estatales en un contexto de fuerte presión sobre el consumo familiar.

El ministro subrayó que la liquidación de la primera cuota del SAC de este año se calculará sobre la base de las nuevas escalas salariales vigentes, por lo que se verá reflejado el aumento del 10% en los haberes de los trabajadores del sector público, el cual fuera anticipado oficialmente por el Poder Ejecutivo.