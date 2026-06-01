Axel Kicillof en Corrientes: la agenda completa de reuniones y la cumbre con Juan Pablo Valdés

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arribará este miércoles a la ciudad de Corrientes para cumplimentar una ambiciosa agenda de trabajo. El itinerario del dirigente bonaerense contempla no solo el rearmado de las filas del justicialismo en el NEA, sino también un estratégico encuentro institucional con el gobernador local, Juan Pablo Valdés, marcando un hito de convivencia de gestión entre administraciones de signo político opuesto.

El periplo de Kicillof en la Capital provincial se iniciará formalmente a las 11:00, momento en que encabezará una mesa técnica y ronda de reuniones clave que involucrará a productores agropecuarios locales, cooperativistas, intendentes de la oposición regional y cámaras de empresarios.

El propósito de este primer bloque de audiencias apunta a trazar diagnósticos comunes sobre el impacto de las medidas macroeconómicas en el sector privado del Litoral y evaluar canales de complementariedad comercial con el mercado bonaerense.

Audiencia en la Casa de Gobierno y acuerdos bilaterales

El plato fuerte de la jornada política se trasladará por la tarde al centro cívico corrientino. A las 15:30, el mandatario de la provincia de Buenos Aires ingresará a los despachos de la Casa de Gobierno para mantener una audiencia bilateral con el gobernador Juan Pablo Valdés.

El cónclave protocolar adquirirá un carácter netamente ejecutivo, ya que está previsto que ambos líderes provinciales encabecen la firma de convenios de asistencia mutua.

"Hay un marco de acuerdo generalizado; actualmente estamos evaluando si se pueden firmar algunos convenios específicos en materia de desarrollo productivo, seguridad e intercambio educativo", precisó Valdés en contacto con la prensa.

Cierre de agenda académica en el Campus de la Unne

Como corolario de su visita a la provincia, el economista y exministro de la Nación se mudará al terreno académico en los claustros de la educación pública superior. Axel Kicillof se trasladará a las 17 hacia el Campus de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicado sobre la avenida Libertad al 5460.

La Facultad de Derecho de la Unne será la sede donde el gobernador bonaerense presentará formalmente su obra de matriz académica e histórica titulada “De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico”.