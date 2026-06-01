Juan Pablo Valdés habló de la autovía, la visita de Kicillof y nuevas inversiones para Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, brindó este lunes declaraciones a la prensa en las que abordó distintos temas de gestión, entre ellos la situación de la autovía de la Ruta Nacional 12, una eventual visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof y las negociaciones que mantiene con el Gobierno nacional por obras e infraestructura para la provincia.

Respecto a la autovía de la Ruta 12, una de las obras más esperadas en Corrientes, Valdés aseguró que existe una propuesta formal de Nación para garantizar la continuidad de los trabajos.

"Hay una propuesta por parte de Nación para saldar la deuda y pagar en cuotas el final de obra, con el objetivo de que pueda concluirse en el plazo de un año", explicó el mandatario provincial.

En ese sentido, indicó que la iniciativa contempla la cancelación de la deuda con la empresa adjudicataria y un esquema de financiamiento que permita retomar el ritmo de ejecución. Además, señaló que, de aceptarse la propuesta, la obra debería continuar con la misma firma constructora.

"En principio es la misma empresa, JCR, una empresa correntina, a la que se le hizo una propuesta formal para concluir la obra en un año con los flujos de fondos correspondientes y el pago total de la deuda", precisó.

Reunión con Nación y reclamo por tarifas diferenciadas

Valdés también confirmó que mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, donde avanzaron en distintos temas considerados estratégicos para la provincia.

Entre ellos volvió a plantear el reclamo por una tarifa eléctrica diferenciada para las zonas cálidas y muy cálidas del país, una demanda que Corrientes viene impulsando desde hace tiempo.

"Es algo que venimos reclamando y que los correntinos necesitamos", sostuvo el gobernador, al remarcar que la cuestión energética sigue siendo una de las prioridades en la agenda provincial.

Asimismo, informó que continúan los análisis para definir qué rutas nacionales podrían ser incorporadas a futuros convenios de mantenimiento y obras con la Provincia.

Visita de Axel Kicillof

Consultado sobre la llegada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Valdés confirmó que está prevista una visita institucional para este miécoles 3 de junio.

Según explicó, Kicillof desarrollará diversas actividades en territorio correntino y existe la posibilidad de una reunión institucional, aunque aclaró que su agenda también incluye actividades oficiales en la ciudad de Bella Vista.

"Dijo que iba a pasar por Casa de Gobierno, así que estamos atentos. Si podemos, vamos a estar juntándonos", expresó.

Además, adelantó que ambas administraciones analizan la firma de acuerdos de cooperación en áreas como producción, seguridad e intercambio educativo.

Recuperación de la coparticipación y situación salarial

En materia económica, el mandatario señaló que la provincia registró durante el último mes una mejora en los recursos coparticipables, lo que permitió sostener aumentos salariales y atender distintas obligaciones financieras.

"Es el primer mes de recuperación de la coparticipación, por lo que estamos expectantes", afirmó.

No obstante, aclaró que cualquier mejora futura en conceptos como el plus salarial dependerá de la evolución de la recaudación provincial y nacional.

Nueva inversión forestal para Corrientes

Por último, Valdés anticipó el anuncio de una nueva inversión privada vinculada a la industria forestal, uno de los sectores estratégicos para la economía correntina.

Si bien evitó brindar mayores detalles, adelantó que se trata de una empresa que desembolsará importantes recursos en la provincia y que permitirá avanzar en la transformación industrial de la madera.

"La industria forestal vuelve a recibir una inversión y esta vez es una industria que va a producir un material que nos permitirá transformar la producción a partir de la construcción de viviendas", concluyó.