Diego Santilli cruzó a Axel Kicillof por su viaje a Corrientes: "Hay que regalarle un GPS"

La confirmación de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desarrollará una intensa agenda institucional y política en la ciudad de Corrientes fue el detonante para que el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, saliera a cruzarlo con dureza en el terreno digital, exponiendo la profunda grieta que separa los modelos de gestión del oficialismo nacional y la principal terminal opositora bonaerense.

La polémica se desató en la red social X (anteriormente Twitter). Allí, el mandatario bonaerense había publicado un posteo promocionando la última escala de su gira federal: “Este miércoles 3 presento en Corrientes mi libro 'De Smith a Keynes', un aporte para pensar la economía y los desafíos actuales de nuestro país”.

La respuesta del titular de la cartera política nacional fue letal y apeló al sarcasmo para apuntar contra el uso del tiempo de gestión de Kicillof fuera de su jurisdicción. "¿Ahora es gobernador de Corrientes? Me parece que hay que regalarle un GPS para que recorra la provincia de Buenos Aires", disparó el "Colo" al citar de forma directa el mensaje del economista.

Agenda académica y el puente institucional

Pese a los cuestionamientos del ala libertaria del Gabinete nacional, fuentes oficiales dieron a conocer agenda del gobernador bonaerense en Corrientes el próximo miércoles 3 de junio.

El itinerario contempla no solo el rearmado de las filas del justicialismo en el NEA, sino también un estratégico encuentro institucional con el gobernador local, Juan Pablo Valdés, con quien está previsto una firma de convenio.