Los jueces no aceptan que haya más de dos fiscales y el juicio por Loan suma reclamos

El Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó la posibilidad de que la Fiscalía Federal en el juicio por la desaparición de Loan Peña tenga más de dos representantes y hay un final abierto que se definirá en los tribunales de Comodoro Py.

Este miércoles el fiscal del distrito Corrientes, Carlos Schaefer, junto a su equipo de fiscales, se presentaron ante la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de revertir la decisión de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, que rechazaron la posibilidad de que haya siete representantes del Ministerio Público en el juicio por el caso Loan.

El debate, que se realizará en el Escuadrón 48 de Gendarmería, iniciará en menos de una semana y aún no está resuelto ese punto de la organización.

Además de los fiscales generales Schaefer y Tamara Pourcel, la intención de la Procuración General de la Nación es que en este juicio participen también los fiscales Emilia Sánchez Lafuente, Nancy Vargas García, Soledad Branchi, Gabriel Romero Olivello y Juan Martín Mariño Fages.

El rechazo del Tribunal está contenido en tres líneas del punto 7 del auto complementario de admisión de pruebas dictado el lunes por el Tribunal, un documento que fija, entre otros aspectos, quiénes fueron admitidos y serán citados a declarar como testigos, pormenores del traslado y presencia de los imputados en el proceso.

Para cerrar las puertas de la sala de audiencias a los fiscales que acompañan a Schaefer y Pourcel, los magistrados se remitieron a los artículos 105 y 393 del Código Procesal Penal.

En su presentación de este miércoles ante Casación, el ministerio público fundó su reclamo en la complejidad y el volumen de esta causa, en la que se unificaron dos expedientes y hay 17 imputados.

El gran porte de este caso está comprendido, por un lado, por la sustracción y el ocultamiento del niño -con siete sospechosos- y, por el otro, la aparición de 10 personas llegadas desde Buenos Aires y que tras involucrarse en la escena y con el entorno de Loan fueron investigados por supuestos intentos de frustrar, entorpecer o alterar el curso del esclarecimiento, y, además, obtener un beneficio por ello.

Claves del reclamo fiscal

- El pedido de participación de siete fiscales fue planteado formalmente en la audiencia preliminar del 27 de febrero y reiterado tres veces: 22/04/2026, 06/05/2026, 28/5/2026.

- Aunque en la audiencia de febrero no se tomaron decisiones jurisdiccionales, según lo afirmaron los jueces, en la disposición del lunes se remiten a una decisión de ese encuentro preliminar.

- El fallo del Tribunal, según los fiscales, "afecta críticamente los intereses generales de la sociedad (...) y también los de las víctimas".

- La determinación de los magistrados, indicaron, "vulnera la buena fe procesal, afecta la estrategia de intervención del Ministerio Público Fiscal y compromete, gravemente y sin fundamento legal alguno, su actuación en el juicio oral".

- Habrá 17 imputados con sus respectivas defensas (algunos, con más de un abogado), es un caso con más de 90 cuerpos y más de 900 páginas de material probatorio.

Antecedentes

Asimismo, los fiscales se remitieron a los antecedentes de juicios federales en los que hubo más de dos fiscales actuantes, como el de los crímenes de lesa humanidad denominado "Causa Panetta", así como el de trata y explotación sexual de víctimas en el que estuvo involucrado el exfiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont.

Pero además, también se menciona como caso de ejemplo de la actuación de más de dos representantes del ministerio público la causa Caballero, del Chaco, con la que se esclarecieron crímenes de lesa humanidad.

Mientras tanto no hay decisión tomada para el caso Loan, cuyo juicio oral y público se realizará a partir del martes 16 de junio próximo a las 9 en Corrientes.