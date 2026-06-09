Más de 150 testigos para el juicio por Loan: quiénes estarán y quiénes no fueron citados

Finalmente en las últimas horas se conoció la lista definitiva de testigos que deberán responder sobre el caso Loan en el juicio que iniciará el martes próximo en Corrientes por la sustracción, el ocultamiento y el posterior entorpecimiento de la causa.

A pesar de que el caso provocó que innumerables personas ganen protagonismo, no todos aquellos nombres que se hicieron públicos en torno a Loan estarán en el juicio que arbitrará el Tribunal Oral Federal de Corrientes a partir del martes en el Escuadrón 48 de Gendarmería.

Quiénes no estarán

Aunque algunas de las partes intervinientes en el proceso propusieron sus nombres, no serán citados como testigos, entre otros, la exlegisladora nacional Elisa "Lilita" Carrió. Tampoco los periodistas Alejandro Pueblas y Wilfredo Oviedo, que en algún momento fueron mencionados como posibles testimonios válidos.

No fue tenido en cuenta tampoco José Fernández Codazzi, el controversial abogado que representó a Laudelina Peña en el episodio que trajo a la fiscalía de Gustavo Rubineau la versión de que al niño supuestamente lo había atropellado una camioneta conducida por Carlos Guido Pérez.

Vale aclarar también, que no figura en la lista aprobada por los magistrados el nombre del dirigente político que acompañó al legislador Diego Pellegrini en esa travesía, Agustín Ibarra, quien sí había brindado su palabra en la primera instancia tramitada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Mariano De Gusmán.

Y por último, el Tribunal determinó que no es válido convocar como testigo a Roberto Méndez, un policía retirado de 9 de Julio que fue señalado como informante del comisario Walter Adrián Maciel y que permanece imputado en la causa que sigue abierta en la Justicia Federal de Goya.

Quiénes hablarán ante el Tribunal

El estrado de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, determinó la comparecencia de un grupo de más de 150 testigos que sí deberán brindar su palabra sobre diversas situaciones alrededor de la sustracción y el ocultamiento, así como en el entorpecimiento que, según se investigó, habrían cometido los 10 falsos integrantes de la Fundación Dupuy.

En ese sentido, fue citado a declarar el abuelo del niño de La Pampa, Lucio Ramón Dupuy, titular de la fundación que lleva el nombre del nene y que se dedica a la protección de los derechos de los menores.

Asimismo, deberá hablar ante el Tribunal la periodista de TN Paula Bernini.

También el director de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, así como el senador provincial Diego Pellegrini, señalado como el responsable de haber trasladado a Laudelina Peña de 9 de Julio a Corrientes para que declare en una fiscalía de madrugada sobre la hipótesis del accidente vial.

Entre otros, deberán comparecer el exintendente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde y su pareja, la actual jefa comunal, Yanina Ibarrola. Asimismo deberán hacerlo otros dos concejales, Jorge Daniel Moreyra y Robert Maldonado, entre otros funcionarios comunales.

Y fueron llamadas también Macarena Peña y Camila Núñez, únicas familiares de Loan consideradas clave en esta instancia, por haber participado del almuerzo en la casa de la abuela Catalina el 13 de junio de 2024 tras el cual el niño habría sido sustraído. Pero también, por haber sido

En total, la nómina oficializada por la Justicia contabiliza 164 personas individualizadas para deponer sobre el caso durante el debate, pero una decena de nombres aparecen dos y hasta tres veces, debido a que hay interés de varias partes en escuchar sus testimonios.