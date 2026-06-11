Caso Loan: la familia le pidió a los jueces que autoricen la participación de siete fiscales en el juicio

La familia de Loan se sumó al reclamo para que participen siete fiscales en el juicio por la desaparición del niño. De esta manera, la querella presentó un recurso de casación contra la medida del Tribunal Oral Federal de Corrientes que limitó la intervención.

La presentación busca que la Cámara Federal de Casación Penal deje sin efecto la resolución de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, quienes rechazaron que el equipo especial de la Procuración General de la Nación intervenga de manera completa durante el debate oral.

Según se argumentó, la medida del tribunal restringe las capacidades del Ministerio Público Fiscal para afrontar una causa de "extraordinaria complejidad", en la que serán juzgados 17 imputados. Además, se explicó que la limitación afecta los derechos de las víctimas a acceder a una investigación eficaz y al esclarecimiento de los hechos.

Por esto, la querella remarcó que su presentación tiene fundamentos propios, vinculados al derecho de las víctimas. De todos modos, también adhirió expresamente al recurso impulsado ayer por los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel en contra de la postura de los jueces.

Cuestionamientos al tribunal

En el documento también se apuntó contra los argumentos utilizados por el tribunal. Se señaló que los jueces se remitieron a una supuesta decisión tomada durante una audiencia preliminar. Pese a que en ese encuentro se había aclarado que no se resolverían cuestiones vinculadas al desarrollo del juicio.

Por ese motivo, la querella sostiene que la resolución carece de fundamentos suficientes y dificulta conocer las razones por las que se restringió la actuación del equipo fiscal.

Es así que tanto el recurso presentado por la familia como el reclamo del Ministerio Público buscan revertir la decisión impuesta por el tribunal y habilitar la participación completa del equipo fiscal. Esto incluye a Emilia Sánchez Lafuente, Nancy Vargas García, Soledad Branchi, Gabriel Romero Olivello y Juan Martín Mariño Fages.

En este contexto de indecisión, el juicio oral y público por la desaparición de Loan comenzará el martes 16 de junio a las 9 en Corrientes.